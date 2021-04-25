Эксперт о смягчении ограничений: сейчас уровень заболеваемости слишком высок

Нынешнюю ситуацию профессор оценил как неизменно стабильную, когда по-прежнему высок уровень заболеваемости.

"Если мы считаем, что граница между высокой и очень высокой заболеваемостью - 200 случаев на 100 000 жителей, то сейчас она вдвое выше", 13

- указал Бригис, добавив, что почти весь апрель заболеваемость продолжает расти.

По мнению профессора, в связи с тем, что в правительстве ранее обсуждался план, предусматривающий постепенное смягчение ограничений, латвийское общество не сильно заметило, что заболеваемость растет, а это является причиной того, почему сейчас поступает так много запросов от организаций и даже министерств о смягчении ограничений.

Профессор отметил, что часто эти призывы смягчить ограничения адресуются Центру профилактики и контроля заболеваний, экспертам или Министерству здравоохранения. Однако ни эксперты, ни упомянутые учреждения не принимают решения о введении или смягчении ограничений - это делает правительство, руководствуясь конкретными эпидемиологическими показателями.

Бригис призвал рассматривать эти призывы к смягчению вместе с эпидемиологической ситуацией.

Отвечая на вопрос о причинах роста заболеваемости, Бригис упомянул Пасху, так как ухудшение эпидемиологической ситуации совпадает с этим периодом, а также погоду. "Свою роль сыграл и британский штамм вируса, для которого характерна большая заразность", 13

- добавил профессор.

Нынешнее число пациентов с Covid-19 в больницах относительно стабильно, кроме того, оно соответствует заболеваемости и числу зараженных, однако профессор особо отмечает факт, что сейчас в больницы попадают все более молодые пациенты. По мнению Бригиса, это может быть связано с британским штаммом коронавируса. Это наблюдение совпадает с изложенным в научной литературе, добавил Бригис.

"Конечно, заболеваемость среди детей вызывает опасения. Это все усиливает и время экзаменов - образовательные учреждения очень хотят проводить экзамены очно", - пояснил профессор, добавив, что очные экзамены в образовательных учреждениях, несмотря на мероприятия по безопасности, по-прежнему создают высокие эпидемиологические риски.