Вт, 27.04.2021
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Татьяна Полякова, дальнобойщица

С 3 мая начнется вакцинация всего населения без разделения по приоритетным группам

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вакцинация всего населения без разделения по приоритетным группам начнется с 3 мая, согласовало правительство во вторник, 27 апреля.

Изначально вакцинацию от Covid-19 всего населения без разделения по приоритетным группам планировалось начать не позднее 10 мая, однако в ходе обсуждений было решено, что такой шаг можно предпринять раньше.

Как сообщалось, сегодня, 27 апреля, была открыта следующая приоритетная группа вакцинации, в которую входят заключенные и работники мест заключения, а также постояльцы и работники приютов.

В настоящее время для вакцинации против Covid-19 использовано 262 602 вакцины в следующих приоритетных группах:

  • 45 447 дозы получили жители с хроническими заболеваниями,
  • 105 890 доз получили люди старше 60 лет,
  • 69 194 дозы получили работники органов здравоохранения,
  • 14 244 дозы получили социальные работники.

Также сообщалось, что

до момента, когда вакцинироваться сможет любой желающий, планируется открыть еще две приоритетные группы.

Последняя, ​​восьмая группа, откроется 30 апреля, и в нее войдут сотрудники компаний, которые сталкиваются с большим населением и не могут соблюдать необходимую дистанцию, например, курьеры, поставщики транспортных услуг, продавцы и поставщики услуг. В эту группу также входят сотрудники тех компаний, где в команде встречается большое количество людей и невозможно обеспечить дистанцию, а также сотрудники компаний, важных для экономики, например, сотрудники телекоммуникационных компаний.

 
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