С 3 мая начнется вакцинация всего населения без разделения по приоритетным группам
Вакцинация всего населения без разделения по приоритетным группам начнется с 3 мая, согласовало правительство во вторник, 27 апреля.
Вакцинация всего населения без разделения по приоритетным группам начнется с 3 мая, согласовало правительство во вторник, 27 апреля.
Изначально вакцинацию от Covid-19 всего населения без разделения по приоритетным группам планировалось начать не позднее 10 мая, однако в ходе обсуждений было решено, что такой шаг можно предпринять раньше.
Как сообщалось, сегодня, 27 апреля, была открыта следующая приоритетная группа вакцинации, в которую входят заключенные и работники мест заключения, а также постояльцы и работники приютов.
В настоящее время для вакцинации против Covid-19 использовано 262 602 вакцины в следующих приоритетных группах:
Также сообщалось, что
до момента, когда вакцинироваться сможет любой желающий, планируется открыть еще две приоритетные группы.
Последняя, восьмая группа, откроется 30 апреля, и в нее войдут сотрудники компаний, которые сталкиваются с большим населением и не могут соблюдать необходимую дистанцию, например, курьеры, поставщики транспортных услуг, продавцы и поставщики услуг. В эту группу также входят сотрудники тех компаний, где в команде встречается большое количество людей и невозможно обеспечить дистанцию, а также сотрудники компаний, важных для экономики, например, сотрудники телекоммуникационных компаний.