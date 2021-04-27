С 3 мая начнется вакцинация всего населения без разделения по приоритетным группам

Изначально вакцинацию от Covid-19 всего населения без разделения по приоритетным группам планировалось начать не позднее 10 мая, однако в ходе обсуждений было решено, что такой шаг можно предпринять раньше.

Как сообщалось, сегодня, 27 апреля, была открыта следующая приоритетная группа вакцинации, в которую входят заключенные и работники мест заключения, а также постояльцы и работники приютов.

В настоящее время для вакцинации против Covid-19 использовано 262 602 вакцины в следующих приоритетных группах:

45 447 дозы получили жители с хроническими заболеваниями,

105 890 доз получили люди старше 60 лет,

69 194 дозы получили работники органов здравоохранения,

14 244 дозы получили социальные работники.

Также сообщалось, что

до момента, когда вакцинироваться сможет любой желающий, планируется открыть еще две приоритетные группы. 21