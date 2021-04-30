Второй день подряд в Латвии привили более 11 000 человек
В четверг от Covid-19, как и в предыдущий день, привиты свыше 11 тыс. человек.
В четверг от Covid-19, как и в предыдущий день, привиты свыше 11 тыс. человек.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения, вакцинировано по крайней мере 11 132 человека, но эти данные еще могут быть дополнены после ввода информации в систему учета привитых.
Первую дозу вакцины вчера получил 7971 человек, вторую - 3161.
Обеими дозами вакцины в Латвии в настоящее время привит 49 551 человек, что составляет 2,6% населения страны. Первой дозой привит 247 031 человек, или 13% населения.