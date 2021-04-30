Пт, 30.04.2021
Что касается так называемого Балтийского пузыря, то пока рано говорить, можно ли его восстановить таким же образом, как было в прошлом году. Сейчас мы планируем консультации с балтийскими партнерами, чтобы обсудить, что конкретно мы можем предпринять. Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии
Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии

Второй день подряд в Латвии привили более 11 000 человек

ФОТО: REUTERS/Hannah Beier

В четверг от Covid-19, как и в предыдущий день, привиты свыше 11 тыс. человек.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, вакцинировано по крайней мере 11 132 человека, но эти данные еще могут быть дополнены после ввода информации в систему учета привитых.

Первую дозу вакцины вчера получил 7971 человек, вторую - 3161.

Обеими дозами вакцины в Латвии в настоящее время привит 49 551 человек, что составляет 2,6% населения страны. Первой дозой привит 247 031 человек, или 13% населения.

НАВЕРХ
Back