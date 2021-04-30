Пт, 30.04.2021
Что касается так называемого Балтийского пузыря, то пока рано говорить, можно ли его восстановить таким же образом, как было в прошлом году. Сейчас мы планируем консультации с балтийскими партнерами, чтобы обсудить, что конкретно мы можем предпринять. Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии
Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии

На следующей неделе вступит в силу запрет для должников по алиментам играть в азартные игры

ФОТО: Virrage Images/Shutterstock.

Во вторник, 4 мая, вступят в силу поправки к Закону о гарантийном фонде средств на содержание, которые предусматривают в Латвии запрет для должников по алиментам на азартные игры, интерактивные азартные игры и участие в интерактивных лотереях, сообщает агентство LETA.

Как сообщила глава Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне, организаторы азартных игр должны до 4 мая обеспечить, чтобы должник по алиментам не находился в местах организации азартных игр, ему должен быть закрыт доступ и к порталам азартных интерактивных игр.

Организаторы азартных игр, осуществляя идентификацию всех лиц, которые хотят попасть в места проведения азартных игр очно или онлайн, должны проверять, не включен ли человек в регистр претендентов и должников гарантийного фонда алиментов.

По словам Бирне, организаторы азартных игр получают необходимую информацию из реестра претендентов и должников Гарантийного фонда средств на содержание с помощью авторизованного решения для отображения данных, поддерживаемого Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми.

Более подробная информация доступна на портале администрации Гарантийного фонда средств на содержание. Информацию о присутствии лица в списке должников фонда и актуальный размер долга можно узнать, используя электронную услугу на портале Latvija.lv.

Напомним, 8 апреля Сейм в окончательном чтении приял поправки к Закону о гарантийном фонде средств на содержание, которые предусматривают запрет для должников по алиментам на азартные игры, интерактивные азартные игры и участие в интерактивных лотереях.

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