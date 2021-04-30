На следующей неделе вступит в силу запрет для должников по алиментам играть в азартные игры

Как сообщила глава Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне, организаторы азартных игр должны до 4 мая обеспечить, чтобы должник по алиментам не находился в местах организации азартных игр, ему должен быть закрыт доступ и к порталам азартных интерактивных игр.

Организаторы азартных игр, осуществляя идентификацию всех лиц, которые хотят попасть в места проведения азартных игр очно или онлайн, должны проверять, не включен ли человек в регистр претендентов и должников гарантийного фонда алиментов.

По словам Бирне, организаторы азартных игр получают необходимую информацию из реестра претендентов и должников Гарантийного фонда средств на содержание с помощью авторизованного решения для отображения данных, поддерживаемого Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми.

Более подробная информация доступна на портале администрации Гарантийного фонда средств на содержание. Информацию о присутствии лица в списке должников фонда и актуальный размер долга можно узнать, используя электронную услугу на портале Latvija.lv.