Не все продукты с символикой Латвии сделаны в Латвии

Ценит ли покупатель местное?

Компания Forevers - 100% местный производитель со своей сетью магазинов и практически 25-летним опытом - уверенно заявляет, что покупатели всегда высоко оценивали местные продукты, ассоциируя их с качеством.

"Тот факт, что одним из важных критериев выбора для покупателей выступает маркировка "сделано в Латвии", подтверждается несколькими исследованиями, более того, изучая упаковку продуктов на полках магазинов, мы видим, что производители активно реагируют на эти потребности клиентов и через продукты, т.е. упаковку", - говорит руководитель маркетинга Forevers Ренар Смикэрстс.

По словам Смикэрстса, тенденции последних лет показали, что потребительский спрос на более качественные и свежие продукты растет, а это означает, что у местных продуктов есть некоторые преимущества, поскольку им не нужно измерять большие расстояния от производства до полки магазина и, следовательно, до тарелки покупателя.

Руководитель маркетинга Forevers подчеркнул, что компания усилила мощности, перейдя на концепт трех семерок - то есть производство, логистика и большинство магазинов работают семь дней в неделю, обеспечивая клиентам и покупателям максимально свежие продукты.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Почему важно поддерживать местного производителя?

Поддержка местного производителя важна как для государства, так и для его жителей. Государство должно иметь свои собственные механизмы, обеспечивающие устойчивость местных производителей, но поддержка покупателей имеет важное значение. Почему? "Поддерживая местного производителя, покупатели поддерживают не только конкретную компанию, но и самих себя, свои семьи, окружающую среду и страну, потому что таким образом здесь, в Латвии, создаются рабочие места и налоговая база. Капитал не уходит из государства, а возвращается к нам самим через инвестиции в развитие и создание новых рабочих мест за счет уплаченных налогов, которые оборачиваются улучшением благосостояния государства и каждого из его жителей", - отвечает представитель Forevers.

Не все продукты с символикой Латвии сделаны в Латвии

На упаковке любого продукта должен быть указан производитель и страна происхождения. "Мы видим, что многие производители упоминают Европейский Союз, не желая акцентировать конкретную страну происхождения. Поскольку наша продукция производится здесь, и мы являемся компанией со 100% местным капиталом, мы подчеркиваем свою принадлежность к Латвии с помощью визуальной идентичности, в которой отображены как национальный флаг, так и латвийские элементы. Но в то же время призываю всех быть осторожными, потому что характерные для Латвии акценты используются не только на продуктах, произведенных в Латвии", - предупреждает Смикэрстс.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Влияние Covid-19 на привычки покупателей

Под влиянием Covid-кризиса в латвийских магазинах можно заметить большие различия в стоимости товаров, ранее заявила руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку (LTVC) Ингуна Гулбе: "В результате появляются очень большие различия в стоимости товаров - мы можем купить белый хлеб и черный хлеб, который стоит меньше евро за кг, хотя в среднем человек обычно платит около двух евро за кг. Производители и торговцы понимают, что есть часть населения, которым можно предложить товар одного вида, и часть населения - для другого ассортимента".

В Forevers говорят, что не видят четкой тенденции покупателей к более дешевым продуктам в продуктовом портфеле компании. "Напротив, мы видим определенный рост в среднем сегменте и стремление к новым продуктам. Самое большое изменение потребительских привычек, которое мы наблюдаем в результате пандемии, - это то, что в это время люди намного больше, чем когда-либо прежде, работали, учились и готовили дома, поэтому с точки зрения продукта наблюдается заметное увеличение спроса на упаковки большего размера - люди реже идут в магазин и покупают больше за один раз. Так же вырос спрос на полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления, такие как фарш, маринады, колбаски и сардельки, которые стали лидерами пандемии.