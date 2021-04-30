План развития инновационного и доступного финансового сектора

За предыдущие годы была значительно усовершенствована система предотвращения легализации преступно полученных средств. Внедрение, мониторинг и контроль требований, основанных на оценке рисков, продолжает совершенствоваться, в случае необходимости изменения вносятся также и в нормативное регулирование. В связи с этим сейчас наступил хороший момент для внедрения стратегии дальнейшего развития финансового сектора, что позволит обеспечить как доступность финансирования, так и возможности инвестиций для предприятий и частных лиц. Будет оказано содействие также цифровой и “зеленой” трансформации латвийского народного хозяйства и самого финансового сектора.

Министерство финансов (МФ) в сотрудничестве с вовлеченными учреждениями приступило к активной работе над намеченными FSAP мероприятиями по трем приоритетным направлениям развития – доступность финансирования и возможность инвестиций; дигитализация и доступность инновационных услуг; устойчивые финансы.

Для содействия кредитованию в рамках FSAP будет регулярно проводиться оценка факторов, препятствующих кредитованию предпринимательства и частных лиц. Между тем работа по развитию рынка капитала позволит обеспечить разнообразие источников финансирования.

Латвия по различным показателям пока отстает от соседних стран, биржи которых, несмотря на похожую структуру и размер экономики, достигли несколько более высокого уровня развития. Однако, хотя развитие латвийского рынка капитала сейчас не соответствует уровню развития экономики, он обладает потенциалом для превращения в крупного финансиста экономики. Важно добиться, чтобы в результате развития рынка капитала он был доступен не только крупным, то также малым и средним предприятиям.

Совместно с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) и другими вовлеченными учреждениями МФ приступило к работе по внедрению программы 10 шагов для развития рынка капитала. В рамках этой программы планируется содействие активности инвестиций на латвийском рынке капитала, более широкое вложение средств по схемам государственных фондируемых пенсий на латвийском рынке капитала и предоставление качественной информации потенциальным эмитентам на рынке капитала. Программа предусматривает аудит и эффективизацию нормативной нагрузки, совершенствование защиты интересов инвесторов и хорошо управляемую идентификацию участников рынка капитала. В программу входит также более активное привлечение малых и средних предприятий на рынок капитала, более активное участие на рынке капитала государственных обществ капитала, а также содействие финансовой грамотности латвийского общества по связанным с инвестициями вопросам.

Продолжается также и работа по включению рынков капитала стран Балтии в международные финансовые индексы. В сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития и Европейской Комиссией проводятся консультации с глобальными поставщиками индексов.

В Сейме проходит рассмотрение законопроекта об обеспеченных облигациях и связанных с ним правовых актов. Правовая оболочка обеспеченных облигаций создаст для кредитных учреждений возможность привлечения долгосрочного финансирования на выгодных условиях, будет способствовать развитию кредитования и повысит конкурентоспособность кредитных учреждений.

Для содействия дигитализации и доступности инновационных услуг, началась разработка стратегии развития Fintech сектора, которая будет способствовать развитию дигитальных и инновационных услуг финансового сектора. Сотрудничество и способствующая поддержке финансовых технологий экосистема повысят активность финансового сектора и обеспечат устойчивый рост Fintech сектора. Развитый сектор финансовых инноваций оказывает услуги с высокой добавленной стоимостью, обеспечивает хорошо оплачиваемые рабочие места и поддерживает общую экономическую активность.