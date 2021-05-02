Ждет ли страны Балтии волна банкротств?

Coface Baltics объясняет, что существует значительное количество случаев банкротства, которые были отложены, но не устранены. Возможно, больше всего таких - в сфере туризма, общественного питания и транспорта.

Реальные последствия кризиса Covid-19 останутся неясными до тех пор, пока компании не опубликуют свою финансовую отчетность. Поэтому Coface смоделировал финансовое положение компаний, рассчитав коэффициент платежеспособности секторов (операционная прибыль brutto / долг netto), принимая во внимание как шок, вызванный отрицательной выручкой, так и положительный эффект помощи от господдержки. В целом при моделировании рассматривалась выборка отраслей, на которые обычно приходится ~ 80% всех банкротств.

Если мы посмотрим на корреляцию данных ВВП с коэффициентом неплатежеспособности, мы увидим тенденцию, аналогичную предыдущему финансовому кризису - в Германии рост ВВП был отрицательным в -5,7% в 2009 году, но количество банкротств увеличилось до 11,6% в этом году, во Франции ВВП был -2,9%, а коэффициент неплатежеспособности - 20,4%. Если мы посмотрим на прошлогодние данные, то увидим, что рост ВВП в Германии был аналогичен 2009 году, то есть -4,9%, тогда как банкротство в сравнении с предыдущим периодом снизилось на 15%, а во Франции рост ВВП составил -8,2%.

Следовательно, исходя из опыта, можно было ожидать роста неплатежеспособности, но этого не произошло, и уровень неплатежеспособности в этой стране упал на 37,8%. 1

Моделирование, произведенное Coface, показывает, что, несмотря на стабилизирующий эффект господдержки, финансовое положение компаний в 2020 году значительно ухудшилось, что обычно приводит к росту неплатежеспособности. Согласно имитационной модели, ожидается, что количество банкротств в 2020 году вырастет на 19% в Испании, на 6% во Франции, 6% в Германии и 7% в Италии.

Тот факт, что количество банкротств уменьшилось, скорее показывает, что многие из них были отложены, а не устранены, а именно, что 2020 год оставил нам большое количество "скрытых" банкротств, на раскрытие которых уходит больше времени, чем обычно". 1

говорит Мантвид Штарейка, региональный менеджер Coface Baltics.

В каких отраслях ожидается банкротство?

Согласно мировому опыту Coface, особенно в крупнейших странах Европейского Союза, "скрытая" неплатежеспособность наиболее вероятна в секторе туризма, а также в секторах транспорта и бизнеса ресторанов, кафе.

Несмотря на относительно хорошее выживание в условиях пандемии строительного сектора, рост спроса на коммерческую недвижимость и рост цен на строительные материалы приводят к "скрытой" неплатежеспособности. Поэтому ожидается, что от них пострадают все страны Балтии. В то же время следует отметить, что из всех стран Балтии Эстония больше всего зависит от туризма и доходов, связанных с этой отраслью.

На сегодняшний день комплекс мер поддержки снизил влияние кризиса на предприятия. Среди мер поддержки, которые оказали наибольший вклад в развитие предприятий - краткосрочные субсидии заработной платы, госзаймы компаниям и госгарантии по займам.