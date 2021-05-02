Вс, 2.05.2021
Если Сейм сам решил, как лучше, не выслушав эпидемиологов, то это вовлекает нашу страну в неизведанные воды Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Ждет ли страны Балтии волна банкротств?

ФОТО: Publicitātes foto

Количество банкротств обычно увеличивается, когда экономика находится в состоянии рецессии. Однако в 2020 году, когда разразилась пандемия, количество банкротств во всех основных странах зоны евро уменьшилось. Можно утверждать, что механизмы господдержки удерживают на плаву многие хрупкие компании, или сейчас наблюдается затишье перед бурей в ожидании волны неплатежеспособности?

Coface Baltics объясняет, что существует значительное количество случаев банкротства, которые были отложены, но не устранены. Возможно, больше всего таких - в сфере туризма, общественного питания и транспорта.

Реальные последствия кризиса Covid-19 останутся неясными до тех пор, пока компании не опубликуют свою финансовую отчетность. Поэтому Coface смоделировал финансовое положение компаний, рассчитав коэффициент платежеспособности секторов (операционная прибыль brutto / долг netto), принимая во внимание как шок, вызванный отрицательной выручкой, так и положительный эффект помощи от господдержки. В целом при моделировании рассматривалась выборка отраслей, на которые обычно приходится ~ 80% всех банкротств.

Если мы посмотрим на корреляцию данных ВВП с коэффициентом неплатежеспособности, мы увидим тенденцию, аналогичную предыдущему финансовому кризису - в Германии рост ВВП был отрицательным в -5,7% в 2009 году, но количество банкротств увеличилось до 11,6% в этом году, во Франции ВВП был  -2,9%, а коэффициент неплатежеспособности - 20,4%. Если мы посмотрим на прошлогодние данные, то увидим, что рост ВВП в Германии был аналогичен 2009 году, то есть -4,9%, тогда как банкротство в сравнении с предыдущим периодом снизилось на 15%, а во Франции рост ВВП составил -8,2%.

Следовательно, исходя из опыта, можно было ожидать роста неплатежеспособности, но этого не произошло, и уровень неплатежеспособности в этой стране упал на 37,8%.

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Моделирование, произведенное Coface, показывает, что, несмотря на стабилизирующий эффект господдержки, финансовое положение компаний в 2020 году значительно ухудшилось, что обычно приводит к росту неплатежеспособности. Согласно имитационной модели, ожидается, что количество банкротств в 2020 году вырастет на 19% в Испании, на 6% во Франции, 6% в Германии и 7% в Италии.

Тот факт, что количество банкротств уменьшилось, скорее показывает, что многие из них были отложены, а не устранены, а именно, что 2020 год оставил нам большое количество "скрытых" банкротств, на раскрытие которых уходит больше времени, чем обычно".

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говорит Мантвид Штарейка, региональный менеджер Coface Baltics.

В каких отраслях ожидается банкротство?

Согласно мировому опыту Coface, особенно в крупнейших странах Европейского Союза, "скрытая" неплатежеспособность наиболее вероятна в секторе туризма, а также в секторах транспорта и бизнеса ресторанов, кафе.

Несмотря на относительно хорошее выживание в условиях пандемии строительного сектора, рост спроса на коммерческую недвижимость и рост цен на строительные материалы приводят к "скрытой" неплатежеспособности. Поэтому ожидается, что от них пострадают все страны Балтии. В то же время следует отметить, что из всех стран Балтии Эстония больше всего зависит от туризма и доходов, связанных с этой отраслью.

На сегодняшний день комплекс мер поддержки снизил влияние кризиса на предприятия. Среди мер поддержки, которые оказали наибольший вклад в развитие предприятий - краткосрочные субсидии заработной платы, госзаймы компаниям и госгарантии по займам.

Кроме того, госинвестиции поддержат экономику в целом в среднесрочной перспективе, способствуя ее восстановлению. В то же время, несмотря на увеличивающийся дефицит бюджета, все еще возможно увеличить и дополнить существующие механизмы поддержки, если восстановление экономики задержится.

Страны Балтии (а также другие страны Восточной Европы) получат значительные выгоды от существующего бюджета ЕС (многолетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы), а также от следующего поколения фондов ЕС - временного инструмента, созданного в ответ на текущую пандемию.

Учитывая, что экономика стран Балтии частично зависит от экспорта, волна банкротств в старых европейских странах, таких как Германия, Франция и Испания, может привести к увеличению числа банкротств и в странах Балтии. Больше всего могут пострадать компании, в основном ориентированные на экспорт.

"Конечно, в настоящее время маловероятно, что все или большая часть "скрытых" банкротств в 2020 году произойдет в 2021-м. Неплатежеспособности начнет появляться в 2021 году, но скорость и результат этого процесса будут зависеть от многих, еще неизвестных факторов. Во-первых, на это повлияет то, насколько быстро будут сняты самые строгие эпидемиологические ограничения, что, в свою очередь, будет зависеть от скорости и масштабов вакцинации.

Также это будет зависеть от готовности стран и впредь предлагать механизмы поддержки, поскольку в настоящее время их бюджетные проблемы становятся все более острыми.

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Наконец, вопрос в том, насколько политики готовы позволить компаниям терпеть убытки и неудачи", - объясняет Штарейка.

Он добавляет, что невозможно отменить меры господдержки так, чтобы они не повлияли на количество банкротств предприятий. Более долгосрочную поддержку следует оказывать тем секторам, которые больше всего страдают.

По оценкам Coface, отмена мер господдержки приведет к увеличению количества банкротств в большинстве стран.

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