Чт, 6.05.2021
Кризис еще не закончился, и государство не может себе позволить нестабильность в правительстве. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Террасы ресторанов открывают, алкоголь разрешен, но есть и ограничения. Подробности

ФОТО: LETA

С пятницы, 7 мая, на террасах ресторанов можно обслуживать клиентов, но только с 6:00 до 21:00, предусматривают поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения Covid-19, принятые правительством в четверг, 6 мая. Правительство не поддержало предложение Минздрава о запрете продажи на террасах алкогольных напитков.

Главное:

  • Террасы будут работать с 6:00 до 21:00.
  • За одним столиком могут находиться не более десяти человек из двух домохозяйств, в том числе не более четырех взрослых.
  • В заведении общественного питания персонал и посетители должны носить маски, кроме времени, когда они сидят за столом.
  • Услуги общественного питания можно оказывать на улице и на террасах, где закрыто 50% стен.
  • Продажа алкоголя разрешена.

Подробности

Как пояснили в Минэкономики, ограничение рабочего времени террас до 21:00 было установлено, чтобы ограничить чрезмерную социализацию и возможное употребление алкоголя, что может создать риски для соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Правила также предусматривают, что за одним столиком могут находиться не более десяти человек из двух домохозяйств, в том числе не более четырех взрослых.

Если между столиками нет перегородки, между ними должно быть расстояние не менее двух метров.

В заведении общественного питания персонал и посетители должны носить маски, кроме времени, когда они сидят за столом.

Услуги общественного питания можно оказывать на улице и на террасах, где закрыто 50% стен, но не в павильонах и в палатках закрытого типа.

Кроме того, предусмотрено, что поставщики услуг общественного питания должны назначить ответственное лицо, которое будет организовывать и контролировать выполнение мер эпидемиологической безопасности в месте оказания услуг общественного питания. Этот человек во время оказания услуг должен находиться на террасе все время ее работы.

Также в заведении должна быть размещена наглядная общедоступная информация, в том числе на иностранных языках, о максимальном количестве лиц, которые могут находиться в заведении, ответственном за эпидемиологическую безопасность лице и контактные данные муниципальной полиции.

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