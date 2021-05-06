Видео ⟩ В Риге полиции пришлось гнаться за сбежавшим из больницы больным Covid-19

Представитель Видземского управления Муниципальной полиции Риги Юрис Инкинс рассказал передаче, что 1 мая в 13 часов стражи порядка получили информацию, что из стационара центра инфектологии вышел 43-летний больной Covid-19.

Новость о произошедшем была передана всем экипажам, работающим в Межциемсе, Пурвциемсе, на Тайке и в ближайшей округе. Вскоре поиски увенчались успехом, когда на Тейке был замечен соответствующий описанию мужчина.

Представитель муниципальной полиции рассказал, что во время разговора с мужчиной выяснилось, что именно он покинул больницу.

Свой поступок мужчина объяснил невыносимыми условиями и необъяснимыми страхами остаться в медучреждении.

"Я испугался. Не знаю. У меня просто началась паника и все. Просто, нереальная паника. Я все, до последнего сидел, сидел, а потом один там вырвал катетер, у него начала идти кровь. Эта кровь и все, я понял, что пора домой", - сказал мужчина.

Стражи порядка связались с сотрудниками центра инфектологии и выяснили, что мужчину не обязательно везти в больницу, так как он может продолжать лечение дома под наблюдением семейного врача. Во время разговора с ним выяснилось, что общественные места он не посещал и ни с кем не контактировал. С соблюдением всех мероприятий эпидемиологической безопасности его доставили по месту жительства, где объяснили необходимость самоизоляции.