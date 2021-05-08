Спасти Лелуша. Как россиянин не мог выбраться из китайского телешоу и стал "звездой лентяев"

Иванов, больше известный под сценическим псевдонимом Лелуш, - сейчас одна из главных интернет-звезд в Китае. Хэштэги с его именем и мемы с его угрюмым, скучающим лицом наводнили соцсети. Тысячи молодых людей считают 27-летнего молодого человека новым символом "sang wenhua" - китайской молодежной субкультуры, основанной на пессимизме и апатии.

Все началось, когда он принял худшее - а может, наоборот, лучшее - решение в своей жизни.

В плену телешоу

Ранее в этом году Влада, который говорит на нескольких языках, случайно попросили дать уроки китайского двоим японцам. Они прилетели в Китай участвовать в шоу талантов Chuang 2021, из финалистов которого каждый год создают новый сверхпопулярный бой-бэнд.

Россиянин получил высшее образование в Китае и работал моделью. На предложение своего знакомого поработать с конкурсантами из Японии он согласился.

Продюсеры шоу обратили внимание на эффектную внешность Лелуша - и в феврале, всего за несколько дней до начала конкурса, они спросили: не хотел бы он тоже принять в нем участие?

Решив, что терять ему нечего (в последующих интервью он говорил, что хотел попробовать что-то новое в жизни), Лелуш сказал да.

Вместе с остальными 89 участниками шоу он попал на тренировочную базу для будущего бой-бэнда. Дни напролет он проводил за уроками пения и танца, и каждый его шаг транслировался по китайскому телевидению.

Сообщалось, что участников передачи лишили доступа в интернет и им не разрешалось покидать свое жилье на острове Хайнань. Они были отрезаны от остального мира - никаких компьютеров и даже мобильных телефонов.

Ничего подобного Лелуш не ожидал - и скрывать этого не собирался. "Я не хочу танцевать. И для бой-бэнда я не подхожу. Поэтому я вообще очень устал. До конца месяца я хочу вернуться домой", - прямо сказал он в одном интервью.

Но просто так сделать это было нельзя - по контракту, который подписали конкурсанты, им грозил крупный штраф, если они решили уйти по собственному желанию. Единственный способ покинуть это шоу - сделать так, чтобы зрители проголосовали за ваш вылет.

Поэтому Лелуш решил стать самым ужасным участником Chuang 2021 за всю историю телешоу.

Неделя за неделей он постоянно просыпал начало дня, дулся во время интервью, не проявлял ни малейшего энтузиазма на занятиях и напропалую отлынивал от репетиций, используя для этого любую возможность.