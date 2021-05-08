Спасти Лелуша. Как россиянин не мог выбраться из китайского телешоу и стал "звездой лентяев"

Но к ужасу Лелуша зрителям все это понравилось: его угрюмость, его невыразительные ответы, его тихое отчаяние от того, что он оказался в плену кафкианского кошмара в XXI веке.
Режиссеры передачи, осознав, какая это находка для рейтингов, во время монтажа специально выпячивали апатичное поведение Лелуша. В результате у него становилось все больше поклонников, которые прозвали себя "sun si", "вредные фанаты". Они регулярно голосовали за своего любимца, чтобы тот оставался на шоу, кривясь и мучаясь им на радость.
Так, без особого энтузиазма и через пень-колоду, возник, будто безучастный феникс из пепла, новый герой всех лентяев Китая.
Без иллюзий
В основном через интернет-мемы и шутки, но также и через маркетинг товаров, в Китае набирает обороты субкультура под названием "sang wenhua" - движение, которое с иронией превозносит бесцельность, тоску и крушение надежд. На китайском это слово означает "потеря".
Раньше его "лицами" были известный китайский актер, валяющийся на диване, интернет-мем лягушонок Пепе, мультипликационный герой Конь БоДжек и персонаж японских мультфильмов "Гудетама", грустный яичный желток.
Субкультуру, которая появилась около пяти лет назад, считают реакцией недовольных подростков на лозунги Коммунистической партии Китая, которая называет стремление к успеху одним из своих главных принципов и пропагандирует его при помощи кампании за "позитивную энергию".
По словам экспертов, многие молодые люди в Китае постоянно сталкиваются с неравенством, безработицей и ростом цен на жилье в крупных городах. Поэтому традиционные цели в жизни, такие как хорошая работа или покупка собственного дома, оказываются для них недоступными. "Большинство китайцев больше не живет в бедности, но молодежи все сложнее сделать так, чтобы их мечтания сбылись. Они оказываются перед очень высокой стеной, но от них все равно ждут успеха, - говорит Коэн Тан, профессор из Университета Ноттингема в китайском городе Нинбо.
Таким образом "культура лентяев" стала для молодежи "иллюзорным утопическим миром, куда можно сбежать от изматывающей повседневной жизни, наполненной стрессом", - сказал Би-би-си китаевед Хуэй Фей Сяо из американского Университета Канзаса. Ученый объясняет, что безучастное поведение Лелуша нашло особенный отклик среди китайцев в 2021 году, когда "пандемия лишь обострила их чувство беспомощности".
Мемы с Лелушем расцвели в интернете буйным цветом. Фразы, которые он часто бросал во время шоу (например, "я очень устал", "а когда занятия закончатся?" или "мне надо в отпуск") стали очень популярными.
Коэн Тан замечает, что раздражение Лелуша по поводу необходимости трудиться во время шоу до седьмого вполне пота резонирует с настроениями китайской молодежи, которая отвергают царящую в стране рабочую культуру под названием "996" (эти цифры означают, что работать нужно с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю).