Мартиньш Карсумс спустя 8 лет вернулся в рижское "Динамо"

Карсумс ранее уже выступал за "Динамо", хоккеист защищал цвета рижского клуба с 2010 по 2013 год. После этого Карсумс сначала ушёл в московское "Динамо", а затем в московский "Спартак".

Последний сезон игрок провёл в клубе "Крефельд" из Германии. В 25 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 10 (3+7) очков.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Карсумс провёл 11 сезонов, семь из которых в статусе легионера. За время своей карьеры в КХЛ игрок провёл 495 матчей, набрав 271 (135+136) очко.

Ранее "Динамо" объявило о продлении контрактов с Даниэлем Берзиньшем, Николаем Елисеевым, Кристапом Зиле, Гунаром Скворцовым, Робертом Мамчицсом, Лаурисом Дарзиньшем и Кристапом Сотниексом. Также рижане уже успели подписать вратарей Юхана Маттссона и Матея Маховски, защитников сборной Латвии Ральфа Фрейбергса и Оскара Цибульскиса и нападающих Себастьяна Ваннстрёма, Ере Карьялайнена и Александра Протаповича.