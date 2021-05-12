Ср, 12.05.2021
Сейчас главное - по возможности меньше собираться, особенно в общественных местах, проводить только индивидуальные консультации, при этом по возможности удаленно. Илга Шуплинска, министр образования и науки
Илга Шуплинска, министр образования и науки
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Фото ⟩ "Вызывает опасения". Индийский штамм Covid-19 зарегистрирован уже в 44 странах

Индийский штамм Covid-19, связанный с чрезвычайно резким распространением коронавируса в Индии, констатирован в 44 странах по всему миру, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Вариант Covid-19 B.1.617, впервые обнаруженный в октябре в Индии, констатирован более чем в 4500 образцах, закаченных в базу данных с открытым доступом, "из 44 стран во всех шести регионах ВОЗ", говорится в сообщении ВОЗ.

"И ВОЗ получила информацию о [его] констатации еще из пяти стран", проинформировала ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом сообщении о пандемии.

В нем сказано, что за пределами Индии наибольшее число вызванных этим штаммом случаев Covid-19 - в Великобритании.

В начале недели ВОЗ объявила B.1.617 штаммом, вызывающим "опасения". Он добавлен в список штаммов Covid-19, в котором уже есть три других подвида - впервые констатированные в Великобритании, Бразилии и ЮАР.

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Эти штаммы считаются опаснее первоначальной версии вируса, они или легче переносятся и более опасны, или же способны обойти часть созданной вакцинацией защиты.

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