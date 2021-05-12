Фото ⟩ "Вызывает опасения". Индийский штамм Covid-19 зарегистрирован уже в 44 странах

Вариант Covid-19 B.1.617, впервые обнаруженный в октябре в Индии, констатирован более чем в 4500 образцах, закаченных в базу данных с открытым доступом, "из 44 стран во всех шести регионах ВОЗ", говорится в сообщении ВОЗ.

"И ВОЗ получила информацию о [его] констатации еще из пяти стран", проинформировала ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом сообщении о пандемии.

В нем сказано, что за пределами Индии наибольшее число вызванных этим штаммом случаев Covid-19 - в Великобритании.

В начале недели ВОЗ объявила B.1.617 штаммом, вызывающим "опасения". Он добавлен в список штаммов Covid-19, в котором уже есть три других подвида - впервые констатированные в Великобритании, Бразилии и ЮАР.