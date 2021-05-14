Во время пандемии арендная плата на квартиры в новостройках упала на 19%

Арендная плата в довоенных домах снизилась на 13%, в реновированных домах - на 7%, в типовых домах - на 8%, рассказала заместитель директора Colliers Агия Вердиня.

Она сообщила, что в настоящее время средняя арендная плата в новостройках составляет 12,2 евро за квадратный метр в месяц, но иногда может достигать 15 евро за квадратный метр. Средняя арендная плата в реновированных домах составляет 9,1 евро за квадратный метр, в других домах - 7,4 евро за квадратный метр.

В целом 11% квартир, предлагаемых на рынке аренды, расположены в новостройках, 54% - в реновированных домах, 34% - в других домах.

После начала пандемии Covid-19 предложение квартир в долгосрочную аренду увеличилось на 65%, что можно объяснить тем, что из-за уменьшения потока туристов и замедления темпа роста цен квартиры, которые ранее были на рынке краткосрочной аренды, стали предлагаться в долгосрочную аренду. Однако в этом году это предложение уменьшилось, отметила Вердиня.

В прошлом году в Риге построили только два арендных дома, и до сих пор рынок аренды в Риге и Латвии в целом был очень пассивным по сравнению с другими странами Европы и Балтии. С 2016 года в Риге построено всего пять арендных домов, два из которых в 2020 году, а один находится в стадии строительства, сообщила Вердиня.

Всего в Риге сейчас около 175 сдающихся в аренду домов, в которых насчитывается около 5 500 квартир. Однако рынок профессиональной аренды в Латвии пока очень неактивен - предлагается чуть более 2000 квартир.