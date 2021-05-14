Выдача лицензий бухгалтерам внешней услуги начнется 1 июля

Лицензирование будет государственно признанным механизмом, помогающим определить, кто из поставщиков данных услуг компетентен и надежен. Каждый в онлайн режиме сможет убедиться, имеет ли выбранный им поставщик услуг лицензию на оказание внешней услуги бухгалтера.

Чтобы предприятие могло оказывать внешние бухгалтерские услуги, потребуется лицензия, которая будет выдана, если на предприятии будет ответственный бухгалтер (например, член правления, сотрудник), имеющий по крайней мере три года опыта в области бухгалтерского учета и профессиональную квалификацию хотя бы четвертого уровня (обучение в колледже) в области бухгалтерского учета, экономики, управления или финансов.

В течение установленного законом переходного периода до 1 июля 2023 года бухгалтера внешней услуги смогут работать без лицензии. За время переходного периода бухгалтера внешней услуги, не имеющие соответствующей профессиональной квалификации, смогут усовершенствовать свое образование, чтобы оно соответствовало установленным законом требованиям к лицензированию.

Лица, обладающие бухгалтерским опытом, но не имеющие соответствующего образования, смогут получить лицензию, действительную до 1 июля 2025 года, представив в VID документ о продолжении обучения. В свою очередь лица, получающие государственную пенсию по возрасту или достигшие возраста, дающего право на получение государственной пенсии по возрасту, или которым до достижения пенсионного возраста осталось шесть лет или меньше, но был накоплен соответствующий бухгалтерский опыт, смогут получить лицензию на пятилетний период, но не дольше чем до 1 июля 2027 года.

Чтобы лицензия была действительной, будет не обходимо представить в VID обновленный полис страхования гражданско-правовой ответственности. Лицензия будет выдаваться на пятилетний период, и затем ее можно будет перерегистрировать. За получение лицензии или ее перерегистрацию установлена государственная пошлина в размере 100 евро.