Одни могут работать, другие - нет. Будет ли правительство и дальше игнорировать крупные торговые центры?

"Уже более месяца все магазины площадью менее 7000 м2 возобновили очную работу, но решения по торговым центрам с большей площадью не выполняются. Ни измерения качества воздуха, ни мнения экспертов, ни общественная поддержка, ни два миллиона причин для открытия торговых центров не доходят до лиц, принимающих решения.

Призываем правительство услышать нас и принять продуманные и не ограничивающие конкуренцию решения, которых мы ждали и не дождались на очередном заседании правительства.

- говорит Ирина Торопова, руководитель центра моды и развлечений Rīga Plaza.

В торговом центре Rīga Plaza мониторинг качества воздуха с помощью приборов контроля Aranet CO2 осуществляется каждый день в разных частях торгового центра. Исследователи отмечают, что вентиляция - один из важнейших факторов, влияющих на распространение вирусов среди людей внутри помещений.

Торговый центр представляет собой высококачественное здание, профессионально спроектированное и построенное, с эффективной вентиляцией, и это видно по показаниям качества воздуха - они не приближаются к оптимальному уровню концентрации CO2 (1000 единиц объема на миллион). В помещениях Rīga Plaza в зависимости от количества людей показатели достигают 403 - 637 единиц объема PPM. Такие показания считаются показателем отличного качества воздуха, близкого к показателям на улице. Чем ниже уровень CO2, тем лучше качество воздуха.

Между тем общество продолжает перечислять два миллиона причин, по которым следует открывать торговые центры. Причины, по которым люди хотят открывать торговые центры - как практические, так и эмоциональные.

Торговые центры вносят значительный экономический вклад, а сотрудники магазинов стремятся работать и защищать свои семьи. Молодые мамы устали заказывать и отправлять обратно одежду, не подошедшую для их детей, а выпускники школ соскучились по возможности толково выбрать наряд для большого события.

"В публичном пространстве звучит доверие в отношении к торговым центрам и их способности соответствовать всем требованиям эпидемиологической безопасности, но мы продолжаем ждать, пока это услышит правительство",

- сказала Торопова.

"Мы открыты к сотрудничеству и соблюдению всех необходимых правил безопасности, но мы все еще живем, неделя за неделей ожидая положительного решения по торговым центрам", - говорит Торопова, добавляя, что Rīga Plaza использует все возможности, чтобы помочь своим арендаторам и продолжает организовывать торговлю под открытым небом и в эти выходные, 13-15 мая, и до тех пор, пока правительство не примет необходимые решения.

Торговля под открытым небом в центре моды и развлечений Rīga Plaza продолжатся уже пятую неделю. Такой тип торговли дополняют кафе и рестораны с террасами. С 7 мая могут работать террасы ресторанов и кафе, и предприятия общественного питания также продемонстрировали свою способность соблюдать все ограничения безопасности.