Литва смягчает ограничения: по выходным открывают торговые центры, продлена работа баров

Расширены и льготы для тех, у кого есть паспорт возможностей: им будет разрешено посещать кафе внутри, а также участвовать в массовых мероприятиях до 2 тыс. человек.

В утвержденных правительством карантинных постановлениях со следующей недели намечены следующие новшества:

Общение лиц. Отменены ограничения на близкие контакты членов более чем одной семьи - разрешено встречаться двум или не более пяти лицам различных домашних хозяйств в закрытых помещениях. На улице разрешено собираться до 10 человек - в два раза больше, чем до сих пор. Встречи членов одной семьи и отдельных лиц разрешаются только по принципу "социального пузыря". Не будет ограничений и на количество пассажиров в автомобилях.

Кафе и бары. Время работы предприятий общественного питания, кафе, ресторанов, баров продлится на час до 22 часов, за одним столиком смогут сидеть не два, а пять человек. Также внутрь будут пускать всех, у кого есть иммунитет к Covid-19 или моложе 16 лет. Эти послабления и далее не будут действовать в отношении ночных клубов. В гостиницах разрешено предоставлять услуги питания.

Торговля. Отменен запрет на работу торговых центров и павильонов с крышами на рынках по выходным дням.

Услуги. Унифицированы требования минимальной площади для всех предоставляющих услуги - всем придется обеспечить площадь в 10 кв. метров на одного клиента.

Бассейны и бани. Банные услуги разрешено предоставлять во всех местах членам не более чем двух различных домашних хозяйств (до сих пор разрешалось лишь одной семье). Если в бане находятся лишь обладающие паспортом возможностей, то количество посетителей не будет ограничиваться. Бассейны могут посещать до 50 человек, если на одного человека обеспечивается площадь в 20 кв. метров, и на одной дорожке бассейна находится не более пяти лиц. В бассейнах также не будет ограничиваться количество посетителей с паспортами возможностей.

Спортклубы. Предлагается не ограничивать площадь на одного посетителя в спортклубе, когда в них находятся лишь люди, обладающие паспортом возможностей.

Личные праздники. В частных праздниках внутри помещений разрешается участвовать членам двух семей или не более чем пяти лицам из различных домашних хозяйств, на улице разрешается праздновать десяти людям. Как и раньше, обладающим паспортом возможностей, разрешается собираться группами по 10 человек внутри, а на улице количество таких участников праздника не будет ограничиваться.