Ср, 19.05.2021
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Государственный суд Эстонии

Каргин и Красовицкий должны будут вернуть государству 124,3 млн евро

Валериий Каргин и Виктор Красовицкис ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Бывшие члены правления Parex banka Валерий Каргин и Виктор Красовицкий должны будут вернуть предприятию "Управляющий публичными активами Possessor" (Possessor, ранее Агентство приватизации) и бывшему дочернему обществу Агентства приватизации Reap убытки на сумму 124,3 млн евро. Такое постановление вынес департамент гражданских дел Верховного суда (ВС).

Как агентству LETA сообщили в суде, в среду департамент рассмотрел кассационную жалобу Каргина и Красовицкого, а также встречную жалобу Possessor, Reap и Reverta на приговор коллегии гражданских дел Латгальского окружного суда от 25 января 2021 года.

ВС постановил не начинать по делу кассационное судопроизводство, поэтому вступил в силу приговор Латгальского окружного суда, согласно которому бывшие акционеры банка должны вернуть Reap и Possessor 124,3 млн евро.

Как указал ВС, нет оснований полагать, что окружной суд принял неправильное решение.

Латгальский окружной суд иск против бывших членов правления банка о взыскании убытков, компенсации и неустойки удовлетворил частично, взыскав с обоих солидарно в пользу Reap 117,7 млн евро, а часть о взыскании неустойки в размере 6,5 млн евро была отклонена. Также суд отклонил встречный иск Каргина и Красовицкого против Reverta, Possessor, Минфина и финансового учреждение развития Altum.

Possessor и Reverta подали иск против бывших акционеров банка в 2011 году, требуя солидарно взыскать с них убытки в размере 17,4 млн евро в пользу Агентствf приватизации, компенсацию в размере 117,7 млн евро и неустойку в размере 6,5 млн евро в пользу Possessor.

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