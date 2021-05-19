Каргин и Красовицкий должны будут вернуть государству 124,3 млн евро

Как агентству LETA сообщили в суде, в среду департамент рассмотрел кассационную жалобу Каргина и Красовицкого, а также встречную жалобу Possessor, Reap и Reverta на приговор коллегии гражданских дел Латгальского окружного суда от 25 января 2021 года.

ВС постановил не начинать по делу кассационное судопроизводство, поэтому вступил в силу приговор Латгальского окружного суда, согласно которому бывшие акционеры банка должны вернуть Reap и Possessor 124,3 млн евро.

Как указал ВС, нет оснований полагать, что окружной суд принял неправильное решение. 2

Латгальский окружной суд иск против бывших членов правления банка о взыскании убытков, компенсации и неустойки удовлетворил частично, взыскав с обоих солидарно в пользу Reap 117,7 млн евро, а часть о взыскании неустойки в размере 6,5 млн евро была отклонена. Также суд отклонил встречный иск Каргина и Красовицкого против Reverta, Possessor, Минфина и финансового учреждение развития Altum.