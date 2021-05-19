В Лиепае построят новый рыбоперерабатывающий завод. Он обеспечит не менее 500 рабочих мест

Строительство завода планируется завершить осенью 2022 года, а первую производственную линию небольшой мощности Syfud запустит осенью этого года.

Около трети запланированных инвестиций будет вложено в строительство, остальная часть - в производственные технологии.

Предполагается, что завод обеспечит для региона не менее 500 рабочих мест, а по мере развития предприятия количество работников может увеличиться до 800 человек. 1

Как сообщили в Лиепайской СЭЗ, компания Syfud приобрела землю бывшего Лиепайского рыбоконсервного завода и начала подготовительные работы по благоустройству территории. При строительстве нового производственного комплекса планируется возвести и новые производственные корпуса, и реконструировать существующие. Также планируется закупить новое оборудование для производства рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Владелец Syfud Сигитас Амбразевичюс рассказал, что компания планирует работать в совершенно новой нише переработки рыбы в Латвии и не будет конкурировать с местными производителями рыбных консервов или торговцами замороженной рыбой. Для производства рыбных продуктов Syfud будет использовать рыбу, выловленную в Норвегии. По словам Амбразевичюса,

на начальных этапах работы предприятия основной упор будет сделан на ассортимент продукции из лосося. 1

В настоящее время Syfud готовит договор аренды и документы для получения статуса общества капитала Лиепайской СЭЗ.