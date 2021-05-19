За все коммерческие посылки из третьих стран надо будет платить НДС

Сейчас платить НДС за посылки из третьих стран надо, если стоимость товара превышает 22 евро. Однако с 1 июля во всех странах ЕС за товары, приобретенные за пределами блока, НДС надо будет платить, начиная с первого цента.

Если общая стоимость товаров в посылке не будет превышать 150 евро, то платить надо будет только НДС. Если стоимость товаров в посылке превысит 150 евро, то надо будет заплатить НДС и ввозную таможенную пошлину. Если в посылке будут облагаемые акцизным налогом товары, то дополнительно надо будет заплатить и акцизный налог.

Например, в документах на посылку стоимость товара будет указана 10 евро и расходы на доставку 2 евро. В посылке будет товар, облагаемый стандартной ставкой НДС в размере 21%. При расчете НДС будет учитываться стоимость товара и указанные в документах расходы на доставку. Таким образом получатель должен будет заплатить НДС: 21% от 12,00 евро (10+2) = 2,52 евро.

Таможенное оформление и уплата НДС потребуется также для товаров, заказанных до 1 июля, но доставленных после этой даты. Обращать внимание надо будет также на то, откуда фактически был отправлен товар, в том числе и при его заказе из Европы, поскольку бывают случаи, когда центральный склад отправителя находится в какой-либо третьей стране.