Известно, какие магазины открылись в торговом центре Alfa. Часть торговцев еще думает

Руководство ТЦ Alfa с признательностью оценивает принятое правительством решение, предусматривающее, что в торговых центрах в дальнейшем смогут работать магазины с отдельным внешним входом. В соответствии с новыми правилами и с соблюдением всех эпидемиологических требований три арендатора возобновили работу в обычном режиме.

Подобную возможность рассматривают и такие магазины, как Reserved, Sinsay и Askona, - указывает руководитель ТЦ Alfa Лиене Апине.

Отдельный вход в магазин Zara доступен для посетителей с улицы Шмерля, в магазин Apranga – со второго этажа многоэтажной автостоянки ТЦ, а внешний вход в магазин Sportland – с улицы Бривибас, рядом с входом в магазин Rimi.

Напомним, ранее об открытии магазинов и кафе на улице сообщили торговые центры Akropole и Domina Shoping.

В Akropole постепенно возобновил работу ряд популярных среди покупателей магазинов одежды и обуви: сначала для посетителей открыли магазины спортивных товаров Sportsdirect и Nike, а также магазин обуви и аксессуаров Deichmann, затем - Zara, Massimo Dutti, Mango и Bershka.

Точная информация о датах открытия магазинов и расположении входов с улицы доступна на домашней странице и в социальных сетях Akropole.

Вход в соответствующие магазины будет осуществляться с наружной стороны торгового центра, и для безопасного доступа посетителей будут использоваться отдельные входы.