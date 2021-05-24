Вт, 25.05.2021
Воздушное пространство Беларуси должно быть закрыто для всех международных рейсов министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

В Эстонии с 7 июня могут отменить требование носить маски

Люди на террасе ресторана. ФОТО: RAUL MEE/

В воскресенье в Эстонии было проанализировано 2612 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 77, то есть 2,9% от общего количества. В последний раз количество положительных тестов было меньше ста 2 ноября, когда было проанализировано 3235 тестов на коронавирус, из которых положительных было 80, то есть 2,5 процента от общего количества тестов. Поскольку темпы вакцинации также растут, научный совет предложил правительству отменить требование носить маски 7 июня.

Какие в Эстонии сейчас из-за распространения коронавируса действуют ограничения? Хотя правительство постепенно ослабляет ограничения, согласно обновленной информации, обязанность носить защитную маску или закрывать нос и рот по-прежнему действует в общественных помещениях, включая общественный транспорт и места обслуживания, пишет Rus.Postimees.

Кроме того, в общественных помещениях необходимо соблюдать правило 2+2, а в помещениях предприятий торговли и обслуживания должна быть обеспечена заполняемость не более 50 процентов.

Также действует требование о том, что люди с диагнозом Covid-19 не должны с момента постановки диагноза до признания их здоровыми покидать свое место жительства. Близкие контакты должны оставаться в изоляции в течение десяти дней и могут покидать свое место жительства в ограниченном объеме только при отсутствии признаков болезни.

В самоизоляции не надо находиться тем близким контактам, которые в течение последних шести месяцев переболели коронавирусом или были вакцинированы против Covid-19. С момента завершения вакцинационного курса не должно пройти более шести месяцев.

Рестораны вновь открыты

С понедельника, 24 мая, разрешено находиться в помещениях музеев и выставочных залах, а также в помещениях с посадочными местами, таких как театр, кинотеатр, конференцзал, на богослужениях и иных религиозных обрядах в случае, если помещение заполнено не более, чем на 50 процентов.

В помещениях заведений общепита можно употреблять еду и напитки, не заполняя помещения более, чем на 50%. За одним столом могут находиться не более шести человек. На открытой территории заведений общепита можно питаться в группах до 10 человек, заполнено должно быть не более чем 50% территории. Двери должны закрыться для клиентов в 22.00.

Маски в ближайшем будущем, вероятно, носить не придется

Руководитель научного совета Ирья Лутсар сказала Postimees, что научный совет предложил правительству отменить маски в помещениях с 7 июня.

"Причин несколько: растет темп вакцинации, кроме того, есть мониторинговое исследование, согласно которому у половины эстонцев есть антитела",

- сказала Лутсар.

Министр здоровья и труда Танель Кийк добавил, что, поскольку распространение Covid-19 снижается, а охват вакцинации растет с каждым днем, в ближайшем будущем обязанность прикрывать лицо в общественных местах, вероятно, будет заменена соответствующей рекомендацией.

"В то же время мы должны учитывать, что по мере ухудшения эпидемиологической ситуации - например, осенью - это требование может снова оказаться необходимым", - отметил он.

Правительство обсудит отмену требования носить маски во вторник, 25 мая.

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