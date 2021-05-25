26 мая 2021 года - самый опасный день весны: что ждет представителей каждого знака Зодиака?

26 мая нас ожидает так называемое суперлуние. Это полная Луна, но с одним отличием - она будет находиться к Земле гораздо ближе обычного, что усилит ее влияние.

В этот период обостряются эмоции и мы становимся более уязвимыми, чаще болит голова, чувствуется усталость или, наоборот, небывалый подъем энергии. Поэтому есть риски натворить дел и насовершать опрометчивых поступков. Лучше, как говорится, немного угомониться и переждать спокойненько.

Лучше не конфликтовать, не выяснять ни с кем отношений, не делать чего-либо через силу и откровенное нежелание.

Отлично в этот период отдаться воле интуиции и чувств, ощущать каждой клеточкой свои желания, сканировать настроение и сразу находить методы гармонизации. Надо настраивать себя на положительные мысли, визуализировать счастливое будущее и радоваться настоящему.

26 мая лучше всего провести день на природе. Действие полнолуния будет длиться три дня, а вот коридор затмений с нами останется аж до 10 июня. Поэтому все рекомендации лучше выполнять до этого дня: не конфликтовать, не придираться, не начинать новых важных дел, не критиковать, не требовать, а просто жить чувствами, наслаждаться природой, стараться быть спокойными и счастливыми. Главное, что необходимо делать: беречь свое здоровье, больше времени проводить за любимыми занятиями, которые дарят спокойствие и приносят удовлетворение, не перегружать себя жирной и тяжелой пищей и негативными эмоциями, а также не поддаваться на них извне.

Чего же ожидать от этого дня представителям каждого знака Зодиака, по прогнозу астрологов?

Овен

Овнов суперлуние в Стрельце сделает более агрессивными. Эти люди славятся своей неуступчивостью, но 26 мая они будут способны на публичные ссоры, что может очень негативно отразиться на их удаче и отношениях с окружающими.

Если Овны будут тише воды и ниже травы, им удастся остаться на плаву.

Телец

У Тельцов 26 мая возрастет неуверенность в себе, что приведет к проблемам с постановкой задач и срывам намеченных планов. Это непредсказуемый день, когда все происходящее будет казаться менее безобидным, чем на самом деле. Самое главное - никому не давать пустых обещаний и не лгать.

Близнецы

Это самый неблагоприятный день для интеграции, совместной работы и в целом для общения. Да, Близнецы любят поболтать и поделиться своими планами и эмоциями, но 26 мая этого лучше не делать - можно сказать что-нибудь лишнее, и не исключено, что важная информация дойдет до недоброжелателей.

Рак

Это самый неудачный день для выхода из зоны комфорта. Эксперты отмечают, что даже самые малые риски и важные дела могут привести к плачевным последствиям.

Под ударом окажутся все сферы жизни, поэтому 26 мая астрологи советуют Ракам как можно меньше работать и больше отдыхать, причем в уединении.

Лев