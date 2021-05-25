Ср, 26.05.2021
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26 мая 2021 года - самый опасный день весны: что ждет представителей каждого знака Зодиака?

ФОТО: unsplash.com/@gkumar2175

Сразу три неприятных сюрприза ожидают всех нас 26 мая - полное затмение, суперлуние и полнолуние, что сделает этот день самым опасным в мае и в целом этой весной, предупреждают астрологи и уверяют, что осторожность в этот день ни для кого не будет лишней.

26 мая нас ожидает так называемое суперлуние. Это полная Луна, но с одним отличием - она будет находиться к Земле гораздо ближе обычного, что усилит ее влияние.

  • В этот период обостряются эмоции и мы становимся более уязвимыми, чаще болит голова, чувствуется усталость или, наоборот, небывалый подъем энергии. Поэтому есть риски натворить дел и насовершать опрометчивых поступков. Лучше, как говорится, немного угомониться и переждать спокойненько.
  • Лучше не конфликтовать, не выяснять ни с кем отношений, не делать чего-либо через силу и откровенное нежелание.
  • Отлично в этот период отдаться воле интуиции и чувств, ощущать каждой клеточкой свои желания, сканировать настроение и сразу находить методы гармонизации. Надо настраивать себя на положительные мысли, визуализировать счастливое будущее и радоваться настоящему.
  • 26 мая лучше всего провести день на природе.

Действие полнолуния будет длиться три дня, а вот коридор затмений с нами останется аж до 10 июня. Поэтому все рекомендации лучше выполнять до этого дня:

не конфликтовать, не придираться, не начинать новых важных дел, не критиковать, не требовать, а просто жить чувствами, наслаждаться природой, стараться быть спокойными и счастливыми.

Главное, что необходимо делать: беречь свое здоровье, больше времени проводить за любимыми занятиями, которые дарят спокойствие и приносят удовлетворение, не перегружать себя жирной и тяжелой пищей и негативными эмоциями, а также не поддаваться на них извне.

Чего же ожидать от этого дня представителям каждого знака Зодиака, по прогнозу астрологов?

Овен

Овнов суперлуние в Стрельце сделает более агрессивными. Эти люди славятся своей неуступчивостью, но 26 мая они будут способны на публичные ссоры, что может очень негативно отразиться на их удаче и отношениях с окружающими.

Если Овны будут тише воды и ниже травы, им удастся остаться на плаву.

Телец

У Тельцов 26 мая возрастет неуверенность в себе, что приведет к проблемам с постановкой задач и срывам намеченных планов. Это непредсказуемый день, когда все происходящее будет казаться менее безобидным, чем на самом деле. Самое главное - никому не давать пустых обещаний и не лгать.

Близнецы

Это самый неблагоприятный день для интеграции, совместной работы и в целом для общения. Да, Близнецы любят поболтать и поделиться своими планами и эмоциями, но 26 мая этого лучше не делать - можно сказать что-нибудь лишнее, и не исключено, что важная информация дойдет до недоброжелателей.

Рак

Это самый неудачный день для выхода из зоны комфорта. Эксперты отмечают, что даже самые малые риски и важные дела могут привести к плачевным последствиям.

Под ударом окажутся все сферы жизни, поэтому 26 мая астрологи советуют Ракам как можно меньше работать и больше отдыхать, причем в уединении.

Лев

Полная Луна 26 мая сделает Львов очень легкомысленными. Астрологи считают, что во всем происходящем будет какой-то скрытый смысл. Представителям данного знака придется разгадать послание Вселенной, зашифрованное в поведении окружающих, в случайных событиях. Можно положиться на интуицию - ее полнолуние не заберет.

Дева

Девам в это полнолуние нельзя находиться в гуще событий - нужно постараться отдохнуть, отойти от дел и как следует расслабиться. Всем, кто вынужден в этот день много работать, лучше не пасовать перед трудностями. Вполне возможно, что окружающие будут часто перекладывать на Дев свои обязанности.

Весы

В это суперлуние Вселенная внесет свои коррективы в жизнь Весов. Чтобы все шло как по маслу,

этим людям стоит перестать противиться изменениям. Нужно сохранять оптимизм и верить в то, что судьба приготовила им только самое лучшее.

Вечер лучше провести в компании близких.

Скорпион

Это суперлуние окажется опасным днем для новых начинаний. Настроение Скорпионов будет постоянно меняться, принося или забирая уверенность в себе. В этот день очень опасными будут новые дела и дальние поездки. В дороге может произойти что-то неприятное, планы могут пойти под откос.

Галерея: Суперлуние

Стрелец

Стрельцам нужен свежий взгляд на жизнь. Именно это полнолуние поможет им его обрести. Если шансы на успех у большинства людей будут крайне низкими, то Стрельцам в этом плане повезет гораздо больше. Окружающие потеряют тягу к добрым поступкам, поэтому Стрельцы могут разочароваться в друзьях и близких.

Козерог

Полная Луна в Стрельце сделает Козерогов более жадными. Самые большие проблемы ожидают представителей данного знака в сфере денег, успеха и финансовой удачи, имущества. В этот день обозначатся новые загадки судьбы, разгадать которые удастся лишь через какое-то время.

Галерея: Мир наблюдает за суперлунием

Водолей

У Водолеев наступает самое неблагоприятное время для совершения покупок, заключения важных сделок и решения юридических проблем. В этот день лучше посвятить все свое время домашним делам, развлечениям и отдыху. Астрологи также отмечают возможные проблемы в дороге и появление на жизненном пути токсичных людей.

Рыбы

26 мая из-за суперлуния в Стрельце у Рыб ухудшатся память и умение находить общий язык с людьми. Полная Луна лишит этих людей харизмы и обаяния. Это значит, что данный день очень плохо подходит для поисков второй половинки, заключения финансовых сделок, собеседований и переговоров.

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