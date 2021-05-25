26 мая 2021 года - самый опасный день весны: что ждет представителей каждого знака Зодиака?

26 мая нас ожидает так называемое суперлуние. Это полная Луна, но с одним отличием - она будет находиться к Земле гораздо ближе обычного, что усилит ее влияние.
- В этот период обостряются эмоции и мы становимся более уязвимыми, чаще болит голова, чувствуется усталость или, наоборот, небывалый подъем энергии. Поэтому есть риски натворить дел и насовершать опрометчивых поступков. Лучше, как говорится, немного угомониться и переждать спокойненько.
- Лучше не конфликтовать, не выяснять ни с кем отношений, не делать чего-либо через силу и откровенное нежелание.
- Отлично в этот период отдаться воле интуиции и чувств, ощущать каждой клеточкой свои желания, сканировать настроение и сразу находить методы гармонизации. Надо настраивать себя на положительные мысли, визуализировать счастливое будущее и радоваться настоящему.
- 26 мая лучше всего провести день на природе.
Действие полнолуния будет длиться три дня, а вот коридор затмений с нами останется аж до 10 июня. Поэтому все рекомендации лучше выполнять до этого дня:
не конфликтовать, не придираться, не начинать новых важных дел, не критиковать, не требовать, а просто жить чувствами, наслаждаться природой, стараться быть спокойными и счастливыми.
Главное, что необходимо делать: беречь свое здоровье, больше времени проводить за любимыми занятиями, которые дарят спокойствие и приносят удовлетворение, не перегружать себя жирной и тяжелой пищей и негативными эмоциями, а также не поддаваться на них извне.
Чего же ожидать от этого дня представителям каждого знака Зодиака, по прогнозу астрологов?
Овен
Овнов суперлуние в Стрельце сделает более агрессивными. Эти люди славятся своей неуступчивостью, но 26 мая они будут способны на публичные ссоры, что может очень негативно отразиться на их удаче и отношениях с окружающими.
Если Овны будут тише воды и ниже травы, им удастся остаться на плаву.
Телец
У Тельцов 26 мая возрастет неуверенность в себе, что приведет к проблемам с постановкой задач и срывам намеченных планов. Это непредсказуемый день, когда все происходящее будет казаться менее безобидным, чем на самом деле. Самое главное - никому не давать пустых обещаний и не лгать.
Близнецы
Это самый неблагоприятный день для интеграции, совместной работы и в целом для общения. Да, Близнецы любят поболтать и поделиться своими планами и эмоциями, но 26 мая этого лучше не делать - можно сказать что-нибудь лишнее, и не исключено, что важная информация дойдет до недоброжелателей.
Рак
Это самый неудачный день для выхода из зоны комфорта. Эксперты отмечают, что даже самые малые риски и важные дела могут привести к плачевным последствиям.
Под ударом окажутся все сферы жизни, поэтому 26 мая астрологи советуют Ракам как можно меньше работать и больше отдыхать, причем в уединении.
Лев
Полная Луна 26 мая сделает Львов очень легкомысленными. Астрологи считают, что во всем происходящем будет какой-то скрытый смысл. Представителям данного знака придется разгадать послание Вселенной, зашифрованное в поведении окружающих, в случайных событиях. Можно положиться на интуицию - ее полнолуние не заберет.