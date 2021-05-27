Крупнейшие торговые центры обратились в Конституционный суд из-за ограничений на работу магазинов

В своем иске торговые центры оспаривают постановление Кабинета министров, которое с 7 апреля создает неравноправную ситуацию между торговыми предприятиями и негативно влияет на торговцев, арендодателей, экономику страны и определенные группы общества. Заявители указывают на несоответствие данного запрета на торговлю праву на собственность и равенство перед законом и просят Конституционный суд признать его недействительным.

Действующие правила Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19" с 7 апреля предусматривают ограничения на работу торговых центров, общая площадь которых составляет более 7000 квадратных метров. В таких центрах разрешено работать только торговцам определенными группами товаров и магазинам с отдельным внешним входом, а всем остальным магазинам работать запрещено. С другой стороны, все магазины за пределами крупных торговых центров могут работать свободно, соблюдая требования безопасной торговли.

"Для такого неравного отношения нет объективных и разумных оснований", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что как в крупных торговых центрах, так и за их пределами можно одинаково успешно обеспечить эпидемиологические требования путем соответствующей организации потока посетителей. Кроме того, розничные торговцы, которые продолжают вести бизнес за пределами крупных торговых центров, получают двойную выгоду: они продолжают работать, избегая конкуренции с крупными торговыми центрами, и по мере роста спроса на определенные товары у них появляется возможность повышать цены.

Также в иске отмечается, что крупные торговые центры являются более безопасным с эпидемиологической точки зрения местом для покупок по сравнению с небольшими магазинами с плохой вентиляцией, о чем свидетельствуют измерения качества воздуха (уровня CO2), проведенные исследователями Рижского университета им. Страдиня.