Сб, 29.05.2021
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Катрине Саулиете, инфлюенсер

Парад голов от "Лиепаи" и скромная победа РФШ

Футболисты "Лиепаи" ФОТО: Aiga Veisa/optibetvirsliga.com

В субботу, 29 мая, тремя матчами завершился 15-й тур чемпионата Латвии по футболу.

Ноа - Лиепая 0:5

Матч прошёл на стадионе РТУ в Риге и завершился разгромной победой "Лиепаи" со счётом 5:0.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл бразилец Додо. До перерыва футболисты "Лиепаи" ещё дважды поразили ворота соперника - на 22-й минуте точным ударом отметился Михаил Гордейчук, а на 36-й Давис Икауниекс сделал счёт крупным.

Во втором тайме футболисты из Лиепаи завершили разгром новичка "Вирслиги" ещё двумя голами - на 70-й минуте Гордейчук сделал счёт 4:0, а точку в матче на 86-й минуте поставил Роберт Мелькис, который появился на поле за пять минут до этого.

Вентспилс - Спартак 0:0

Несмотря на большое количество опасных моментов, голов в матче "Вентспилса" и юрмальского "Спартака" болельщики так и не увидели. Стоит отметить, что это первая безголевая ничья в текущем сезоне "Вирслиги".

РФШ - Даугавпилс 2:1

Победой РФШ с минимальным счётом закончился матч против "Даугавпилса" в Риге. Счёт в матче на 45-й минуте открыл Томислав Шарич. На 52-й минуте 17-летний Валерий Лизунов восстановил равновесие, но девять минут спустя Шарич вновь вывел РФШ вперёд.

Напомним, накануне "Рига" на своём поле обыграла "Метту" со счётом 3:0. Голами в составе победителей отметились Владимир Камеш, Жан-Батист Лео и Фелипе Бризола, который реализовал 11-метровый удар.

Ситуация в турнирной таблице выглядит следующим образом - РФШ благодаря победе поднялась на первое место (29 очков), на втором с таким же количеством очков, но худшей разницей забитых и пропущенных мячей находится "Рига", а замыкает тройку "Валмиера" (26 очков), которая пропустила этот тур.

Следующие матчи "Вирслиги":

  • 13 июня, 14:00, "Даугавпилс" - "Валмиера"
  • 13 июня, 16:00, РФШ - "Метта"
  • 13 июня, 16:00, "Спартак" - "Лиепая"
  • 13 июня, 19:00, "Рига" - "Ноа"
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