Парад голов от "Лиепаи" и скромная победа РФШ

Ноа - Лиепая 0:5

Матч прошёл на стадионе РТУ в Риге и завершился разгромной победой "Лиепаи" со счётом 5:0.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл бразилец Додо. До перерыва футболисты "Лиепаи" ещё дважды поразили ворота соперника - на 22-й минуте точным ударом отметился Михаил Гордейчук, а на 36-й Давис Икауниекс сделал счёт крупным.

Во втором тайме футболисты из Лиепаи завершили разгром новичка "Вирслиги" ещё двумя голами - на 70-й минуте Гордейчук сделал счёт 4:0, а точку в матче на 86-й минуте поставил Роберт Мелькис, который появился на поле за пять минут до этого.

Вентспилс - Спартак 0:0

Несмотря на большое количество опасных моментов, голов в матче "Вентспилса" и юрмальского "Спартака" болельщики так и не увидели. Стоит отметить, что это первая безголевая ничья в текущем сезоне "Вирслиги".

РФШ - Даугавпилс 2:1

Победой РФШ с минимальным счётом закончился матч против "Даугавпилса" в Риге. Счёт в матче на 45-й минуте открыл Томислав Шарич. На 52-й минуте 17-летний Валерий Лизунов восстановил равновесие, но девять минут спустя Шарич вновь вывел РФШ вперёд.

Напомним, накануне "Рига" на своём поле обыграла "Метту" со счётом 3:0. Голами в составе победителей отметились Владимир Камеш, Жан-Батист Лео и Фелипе Бризола, который реализовал 11-метровый удар.

Ситуация в турнирной таблице выглядит следующим образом - РФШ благодаря победе поднялась на первое место (29 очков), на втором с таким же количеством очков, но худшей разницей забитых и пропущенных мячей находится "Рига", а замыкает тройку "Валмиера" (26 очков), которая пропустила этот тур.

Следующие матчи "Вирслиги":