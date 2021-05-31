Правительство призывают незамедлительно разрешить работать всем торговым центрам

В альянсе отметили, что заболеваемость Covid-19 в Латвии за последние две недели значительно снизилась, достигнув уровня, на котором план, подготовленный группой оперативного управления, предусматривает начало отмены ограничений.

Альянс подчеркивает, что Кабинет министров концептуально уже принял решение о возобновлении работы торговых центров, когда кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 не будет превышать 320 случаев. В четверг, 27 мая, этот показатель достиг самого низкого уровня за последние полугода - 307,8 случая на 100 000 жителей, а в субботу, 29 мая, снизился еще больше - до 268,4 случая, поэтому альянс призывает правительство немедленно принять решение об открытии всех торговых центров.

В конце марта, после рассмотрения разработанного группой оперативного управления четырехэтапного плана по постепенному сокращению антиковидных ограничительных мер, правительство концептуально согласовало действия, которые необходимо предпринять, когда заболеваемость в стране снизится. План предусматривает, что при достижении 14-дневного кумулятивного показателя заболеваемости Covid-19 не более 320 случаев на 100 000 жителей могут открыться музеи, библиотеки и культурные объекты, возможности для занятий спортом будут расширены, а всем магазинам в торговых центрах будет разрешено работать.

Представители Альянса девелоперов недвижимости подчеркивают, что затягивание с принятием решения привело к дополнительным убыткам: из-за того, что не всем магазинам в торговых центрах площадью более 7000 кв. м было разрешено работать, в выходные дни было потеряно более 850 000 евро дохода от аренды.

"Эпидемиологическая ситуация в Латвии стремительно улучшилась, поэтому мы не видим никаких препятствий для снятия существующих ограничений и возобновления работы торговых центров. Правительство запретило работу магазинов в торговых центрах площадью более 7000 кв. м. Однако именно здесь наиболее эпидемиологически безопасная среда для людей. Чтобы устранить эту нелогичную и несправедливую ситуацию в отрасли, торговые центры уже обращались в Совет по конкуренции и Конституционный суд, но мы надеемся, что правительство, наконец, примет решения, чтобы восстановить равенство между торговцами и предотвратить еще большие убытки для арендодателей", - сказал председатель правления Альянса девелоперов недвижимости Мартиньш Ванагс.

Как сообщалось, в пяти торговых центрах - Alfa, Domina Shopping, Galleria Rīga, Galerija Centrs и Origo - исследователи из Рижского университета им. Страдиня провели замеры содержания углекислого газа в различных местах этих центров, в том числе в продуктовых и других магазинах, где разрешены продажи и где собираются покупатели.

Измерения, проведенные с 15 по 20 апреля этого года, подтверждают, что уровень углекислого газа в торговых центрах составляет от 395 до 690 частей на миллион. Эти данные подтверждают эпидемиологически безопасную среду в торговых центрах, поэтому их представители выступают за открытие мест продаж.

Как сообщалось ранее, 19 мая правительство поддержало поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19", согласно которым магазины с отдельным внешним входом в крупных торговых центрах могут работать. Однако значительная часть магазинов в торговых центрах все еще закрыта, им также не разрешается выдавать товары, приобретенные покупателями онлайн.