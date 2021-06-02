Flixbus возобновит рейсы в странах Балтии
Немецкая автобусная фирма Flixbus возобновит рейсы в странах Балтии, сообщила в среду на пресс-конференции руководитель коммерческого направления компании в Польше и странах Балтии Камила Залевска.
Немецкая автобусная фирма Flixbus возобновит рейсы в странах Балтии, сообщила в среду на пресс-конференции руководитель коммерческого направления компании в Польше и странах Балтии Камила Залевска.
По ее словам, вначале Flixbus откроет пять маршрутов в пяти странах - наряду со странами Балтии автобусы предприятия будут ездить также в Польшу и Германию. Первая линия - Вильнюс-Варшава-Берлин - откроется уже в среду.
С 10 июня Flixbus откроет также маршруты Вильнюс-Варшава, Таллин-Рига-Варшава и две линии Таллин-Вильнюс.
По словам Залевски, в конце июня предприятие откроет также линии Рига-Вильнюс-Варшава, Вильнюс-Краков-Катовице, Рига-Варшава-Вена и Рига-Варшава.