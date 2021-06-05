В прошлом году оборот Rīgas krēslu fabrika уменьшился, а прибыль - увеличилась

В сообщении руководства компании в годовом отчете говорится, что пандемия Covid-19 повлияла на деятельность компании, но это влияние нельзя считать существенным. Оборот компании на внутреннем рынке снизился на 35%, но в Евросоюзе и на других внешних рынках он увеличился, почти полностью компенсируя сокращение внутреннего рынка.

В прошлом году Rīgas krēslu fabrika расширила ассортимент и разработала несколько новых продуктов - мягкую мебель, шкафы, новые модели стульев и столов.

В прошлом году компания продолжила инвестировать в закупку технологического оборудования и модернизацию производственных процессов. Стоимость основных производственных фондов и технологического оборудования увеличилась на 245 000 евро.

Дальнейшее развитие Rīgas krēslu fabrikas связано с разработкой новых продуктов, внедрением в производство новых моделей стульев и их модификаций, а также с расширением продаж стульев и других товаров за пределами Латвии, сообщают в компании.

В 2019 году оборот Rīgas krēslu fabrika составил 4,251 миллиона евро, а прибыль - 445 666 евро.