Некоторые партии получат больше бюджетного финансирования за успехи на выборах в самоуправления

Закон предусматривает, что партии, за которые на последних выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей, получают дополнительное финансирование из государственного бюджета и за успех на местных выборах - 0,50 евро за каждый полученный голос избирателя.

В то же время финансирование из государственного бюджета не выделяется за голоса, отданные за список, поданный объединениями избирателей или партиями, которые не зарегистрировали объединение политических организаций. Так, например, Новая консервативная партия (НКП) может получить финансирование из государственного бюджета за результаты в Цесисском крае, но не получит его за голоса, полученные в Саулкрастском крае, где НКП участвовала в выборах вместе с Национальным объединением. В свою очередь Союз зеленых и крестьян не получит финансирования за успех своего партнера "Латвии и Вентспилсу" на выборах в Вентспилсскую городскую думу.