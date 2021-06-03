МФ: Промышленный рост набирает обороты

Данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что в обрабатывающей промышленности, которая является крупнейшей промышленной отраслью в Латвии, зарегистрирован прирост на 20,3% по сравнению с апрелем прошлого года, в то время как объемы в добывающей промышленности достигли прироста на 15%, а объемы произведенной электроэнергии и газа увеличились на 23,1%.

Высокие темпы роста по сравнению с апрелем прошлого года наблюдаются почти во всех товарных группах обрабатывающей промышленности: по объемам произведенных стройматериалов (+31,5%), в производстве готовых металлических изделий (+24,3%), в производстве оборудования, механизмов и рабочих машин отмечен прирост на 34,0%, а в производстве мебели прирост достиг 40,6%. Объемы роста произведенного продовольствия и напитков увеличились соответственно на 7,3% и 22,6%. Значительный рост отмечается также в объемах производства текстильных изделий (+50,1) и одежды (+28%). В бумажной и полиграфической промышленности прирост соответственно 10,2% и 26,5%. Производство химических веществ и их продуктов также увеличилось на 17,9%. Единственной товарной группой, показавшей спад объемов производства, стало производство электрооборудования (-4,5%), что было определено высокой базой в прошлом году, когда эта товарная группа показала рост производства, в то время как в остальных товарных группах наблюдалось значительное сокращение объемов производства.

В апреле деревообрабатывающая промышленность показала увеличение объемов производства на 20,4% по сравнению с апрелем 2020 года и прирост на 7,1% по сравнению с мартом этого года. В мае в деревообрабатывающей промышленности, как и в других отраслях, к нестабильности ситуации привел рост цен на сырье, а также опасения по поводу дальнейшего развития ситуации с Беларусью, откуда поступает значительная часть сырья, необходимого для деревообрабатывающей и других отраслей Латвии, что, возможно, отразится и в данных за следующие месяцы.

В отрасли энергетики в апреле был очень высокий объем прироста произведенной электроэнергии по сравнению с мартом 2020 года, достигший 68,1%. На это повлияла значительная разница в погодных условиях в апреле этого и прошлого года. В апреле этого года уровни потока воды на электростанциях были высокими из-за количества осадков и таяния снега, что не наблюдалось в прошлом году. Произведенные на станциях когенерации объемы электроэнергии уменьшились на 15,1% по сравнению с апрелем прошлого года. Следует упомянуть, что темпы прироста производства на станциях когенерации в январе-марте достигали 60-90% к соответствующему периоду 2020 года. Объемы электроэнергии, полученной на ветрогенераторах, напротив, остались неизменными по сравнению с уровнем апреля прошлого года.

За первые четыре месяца этого года рост промышленного производства достиг 7,9% к соответствующему периоду 2020 года. В том числе за четыре месяца обрабатывающая промышленность показала прирост 7,5%, добывающая промышленность показала прирост 5,4%, а производство в отрасли электроэнергетики и газоснабжения увеличилось на 10,2%. Следует отметить, что в первые четыре месяца прошлого года произошло резкое ухудшение ситуации под воздействием пандемии, между тем в данных за четыре месяца этого года отражается низкая база 2020 года, а также улучшение ситуации в промышленности, восстанавливающейся от последствий пандемией. Похожая ситуация сохранится и в данных за следующие месяцы.

Индекс экономической уверенности латвийской промышленности в апреле и мае этого года достиг уровня показателей в период до пандемии, на что повлияли ожидаемая производственная активность в промышленности, ожидаемые цены продаж, а также тенденции в сфере занятости. В ЕС общий индекс экономических настроений в мае также поднялся на очень высокий уровень, что повысит в ЕС спрос на сырье для промышленности, в том числе и из Латвии.