Вт, 8.06.2021
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Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

Правительство поддержало порядок по освобождению стипендий от подоходного налога

ФОТО: 99Art/Shutterstock

Во вторник Кабинет Министров поддержал подготовленное Министерством финансов (Минфин) постановление о порядке освобождения стипендий от подоходного налога с населения (IIN).

Правила определяют, как стипендии, выплачиваемые ассоциациями, фондами или фондами международного образования или программ сотрудничества, освобождаются от налогообложения IIN. Правила были изменены, так как они нуждаются в обновлении в соответствии с текущей ситуацией.

Проект дополнен списком необходимых документов для оценки соответствия ассоциаций или фондов определению стипендии, указанному в Законе "О подоходном налоге с населения".

В проекте постановления исключен пункт об обязанности физических лиц, получивших стипендию в налоговом году, подавать годовую декларацию о доходах.

Годовую декларацию о доходах необходимо подавать тем резидентам Латвии, которые получили не облагаемый налогом доход, в сумме превышающий 10 000 евро в год.

Ассоциации или фонды уже предоставляют отчет о стипендиях, присужденных физическим лицам и выплаченных им в течение налогового года. Следовательно, налоговая администрация располагает информацией о физических лицах - получателях стипендий. Чтобы снизить административную нагрузку на ассоциации или фонды, проект постановления предусматривает отказ от двух действующих форм отчетности.

Как и прежде, проект предусматривает предоставление Министерству образования и науки информации о программах международного образования и сотрудничества, их изменениях или дополнениях.

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