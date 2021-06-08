Правительство поддержало порядок по освобождению стипендий от подоходного налога

Правила определяют, как стипендии, выплачиваемые ассоциациями, фондами или фондами международного образования или программ сотрудничества, освобождаются от налогообложения IIN. Правила были изменены, так как они нуждаются в обновлении в соответствии с текущей ситуацией.

Проект дополнен списком необходимых документов для оценки соответствия ассоциаций или фондов определению стипендии, указанному в Законе "О подоходном налоге с населения".

В проекте постановления исключен пункт об обязанности физических лиц, получивших стипендию в налоговом году, подавать годовую декларацию о доходах.

Годовую декларацию о доходах необходимо подавать тем резидентам Латвии, которые получили не облагаемый налогом доход, в сумме превышающий 10 000 евро в год.

Ассоциации или фонды уже предоставляют отчет о стипендиях, присужденных физическим лицам и выплаченных им в течение налогового года. Следовательно, налоговая администрация располагает информацией о физических лицах - получателях стипендий. Чтобы снизить административную нагрузку на ассоциации или фонды, проект постановления предусматривает отказ от двух действующих форм отчетности.