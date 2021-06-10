Рижская дума планирует увеличить дефицит бюджета

Доходы основного бюджета столичного самоуправления планируется увеличить более чем на 24 млн евро, расходы - на 35,9 млн евро.

В результате доходы основного бюджета составят 940,66 млн евро, расходы - 1,076 млн евро. Расходы столичного бюджета превысят доходы на 136 млн евро.

Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, для того чтобы активнее участвовать в разогреве экономики страны, самоуправление значительно увеличит количество инвестиционных проектов.

"Эти изменения в бюджете - отличные новости для экономики Риги и рижан. Расширение инвестиционной программы позволит содействовать развитию экономики Риги и реализовать проекты, которые улучшат повседневную жизнь рижан. Крупнейшие инвестиции предусмотрены для дорожной инфраструктуры и сферы образования", - сказал мэр столицы Мартиньш Стакис.

В рамках уменьшения последствий кризиса из-за Covid-19 будут реализованы проекты высокой готовности, которые вначале рассмотрит Кабинет министров. Планируется, что самоуправление дополнительно подаст проекты на сумму более 78 млн евро, которые будут реализованы в течение двух лет, в том числе проекты на сумму 43,5 млн евро - в этом году.

Для реализации проектов будут использованы займы, софинансирование из госбюджета и бюджета Риги.

Крупнейшим из них будет вторая очередь строительства Восточной магистрали. В сфере дорожной инфраструктуры запланировано также строительство велодорожек Центр-Зиепниеккалнс и Иманта-Даугавгрива, перестройка перекрестка улиц Маскавас и Крустпилс, ремонт путепровода над улицей Улманя гатве на улице Юркалнес.