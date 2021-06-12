Внучка первого президента Латвии Чаксте продала землю иностранцу

Почти десять лет данный земельный участок арендовало хозяйство Яниса Вигантса Medņi. До истечения срока контракта он лишился права аренды, потеряв восемь процентов пахотных земель. Управляющий хозяйством Medņi Вигантс говорит, что в двадцати километрах от Елгавы, в Эмбурге, земля не очень плодородная. Конкуренция за хорошие земельные участки идет ожесточенно.

"Когда началась приватизация, тем, кто хотел работать с землей, я сказал брать землю и работать. Пусть латвийская земля не попадет в руки иностранцев. Если сейчас кто-то продает землю, спрос - высокий. Цены хорошие, до 8000 евро за гектар. Что делать? Хозяин решил продать, даже не предлагая нам", - говорит бывший арендатор Вигантс.

Внучка президента отмечает, что проданный земельный участок исторически не принадлежал семье первого лица государства. Вырученные деньги вкладываются в улучшение другого семейного имущества. Гражданин Иордании был выбран потому, что он много лет управлял прилегающей территорией.

"Он лоялен Латвии, работает, платит налоги. Меня тоже можно считать иностранкой. Я родилась, выросла, платила налоги за границей. Где мы проведем границу? Я поняла, что цены настолько выросли, что мне понадобились деньги, чтобы развивать Auči (родное поместье первого президента - Прим.ред.). Я спросила у двух арендаторов, будут ли они заинтересованы в покупке, интереса не было, поэтому я спросила соседа, он согласился", - пояснила Кристине Чаксте.