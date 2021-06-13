Цель платежа, написанная "в шутку", может стать причиной дополнительной проверки

Эксперты банка Luminor напоминают, что

цель платежа, написанная не полностью или "в шутку", может задержать перечисление и даже стать причиной выполнения дополнительной проверки.

Цель платежа используется как для идентификации платежа, так и для надзора, чтобы убедиться, что при посредничестве банка не совершаются незаконные действия.

Обязанность банков в Латвии и во всем мире – внимательно следить за производимыми денежными перечислениями, обращая внимание на получателя платежа, частоту и сумму платежей, а также указанную цель платежа.

Соблюдая принцип "Знай своего клиента", в случаях, когда указанная в цели платежа информация, например, полностью или частично совпадает с включенной в список международных или национальных санкций информацией, банк обязан выяснить у клиента дополнительные сведения, например, об истинной цели сделки или источнике происхождения вовлеченных в сделку денег. Это помогает предотвратить потенциальные финансовые преступления, а также защитить самих клиентов от возможного мошенничества.

В цели платежа рекомендуется указывать по возможности точные идентифицирующие сделку сведения, чтобы избежать вероятности того, что выполнение платежа задержится, так как у банка возникнут дополнительные вопросы о сути сделки.

"Нередко денежные перечисления задерживаются, так как в платежном поручении указывается неточная цель платежа, например, сокращения имен, аббревиатуры, жаргонные слова, совпадающие с именами включенных в список международных санкций лиц. В цели платежа не стоит указывать ложную информацию, так как платежные поручения с указанными в них сведениями может понадобиться подать, например, в Службу государственных доходов, чтобы рассчитать налог к уплате или получить налоговые льготы, также платежные поручения могут служить доказательством, например, в проводимых правоохранительными органами расследованиях или в споре с вовлеченной в сделку стороной.

Даже если цель платежа подразумевается как шутка, соблюдая требования закона и заботясь о безопасности клиентов, банк может быть обязан остановить такой платеж и начать дополнительную проверку. Клиентам рекомендуем указывать полную информацию о платеже, например, номер счета или клиента", – рассказывает руководитель Отдела по предотвращению финансовых преступлений Luminor Алексей Макарус.

Что не стоит указывать в цели платежного поручения?

В описании цели платежа не стоит писать нелогичные слова или бесцельную информацию, например, случайную последовательность букв или цифр или указания, не раскрывающие суть конкретного перевода.

Важно учитывать, что платежи – это не конфиденциальная взаимная переписка: надзор за платежами является задачей любого банка с соблюдением установленных для банков нормативными актами обязанностей для предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и пролиферации или нарушений международных или национальных санкций.

В шутку указанная в платежном поручении информация или понятия могут привести к ситуации, когда банк должен остановить такой платеж, так как такая информация потенциально может быть связана с терроризмом, оборотом наркотических веществ или другими нарушениями закона, на которые в надзоре за платежами обращается внимание.

Как действовать клиенту, если его платеж задержан?