Прогноз Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 июня
"Грядущая неделя - тот случай, когда непросто дать прогноз на обывательском уровне", - написала известный российский астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте.
"Грядущая неделя - тот случай, когда непросто дать прогноз на обывательском уровне", - написала известный российский астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте.
"О самом важном (квадрате Сатурна и Урана) я вам уже уши прожужжала, частный случай его действия - встреча президентов РФ и США, которая назначена на 16.06 (а квадрат станет точным 15.06). Но этот глобальный процесс разворачивается широким фронтом и значим в принципе, а не только в рамках недели.
А мелкая суетня работа-учеба-любовь и пр., важная персонально для каждого, в предстоящие дни имеет вид мешанины событий, где общие осмысленные тренды не выделяются.
Современные люди живут с ощущением своей экстразначимости для мироздания и не допускают даже мысли, что ничего особенного может не происходить.
А в реальности примерно 90% времени у каждого из нас не происходит ничего особенного. Все как обычно. И это залог стабильности. (...)
В такие периоды главный совет - не придавать излишнего веса переживаниям, концентрироваться не на эмоциях, а на фактах, действиях и конкретных результатах", - так эксперт описала грядущие семь дней.
А эксперты dailyhoro.ru добавили, что коридор затмений закончился и наступает время включаться в работу и активнее заниматься делами, а также рассказали, как представителям каждого знака Зодиака достичь успеха в разных сферах жизни.
Овнам необходимо сделать перестановку мебели - это поможет избавиться от болезней и наладить гармонию. Также в начале недели можно сделать уборку, навести порядок. Наступает время освобождения от всего лишнего, поэтому можно выбросить хлам, ненужные и сломанные вещи. Большой успех ожидает Овнов в амурной сфере. Любовные дела пойдут в гору уже с понедельника, особенно у тех, кто находится в поисках. Тем, кто в отношениях, можно попробовать перевести их на новый уровень.
Тельцам стоит избавиться от привычек, которые превращают человека в неудачника. Если таковых нет, это не значит, что процесс саморазвития должен быть остановлен. Астрологи настоятельно советуют Тельцам заниматься самообразованием и поисками истины. Их ждет много нового и интересного. Можно заниматься поисками духовных наставников, ведь люди порой являются источником знаний, сами того не подозревая. Также эксперты рекомендуют Тельцам больше двигаться, заниматься спортом и не унывать, если что-то пойдет не так. Вселенная на их стороне.
Завершение коридора затмений прекрасно скажется на самочувствии и настроении Близнецов. Эта неделя станет временем расцвета сил для представителей данного знака Зодиака. Большие успехи в любви и делах, в работе и финансовой сфере могут спровоцировать у окружающих зависть.
С понедельника по субботу можно смело отправляться на шопинг, баловать себя чем-то новым.
Звезды и планеты дадут Ракам все необходимое для успеха на любом фронте: силу воли, выносливость, оптимизм. Единственное, что у этих людей может быть в недостатке - интуиция. На работе Раки могут столкнуться с мощной оппозицией, но все разрешится в их пользу. Нужно лишь немного потерпеть. Не исключено, что Раков начнут разрывать внутренние противоречия. Принятие решений будет даваться нелегко, но максимально рациональный подход и осторожность не дадут совершить ошибку.
Наступает время любви и поисков второй половинки. Львы - далеко не самые романтичные и любящие представители зодиакального круга, но, даже несмотря на это, их флирт будет чем-то особенным для окружающих. Они смогут покорить множество сердец, но и наживут при этом врагов. Стоит научиться отличать друзей от хитрых завистников. В целом астрологи советуют Львам быть учтивыми с окружающими - это поможет не вступать в конфликты. Грядущая неделя прекрасно подходит для путешествий, смены обстановки, посещения неизвестных мест, покупок и развлечений.
У Дев начинается время поисков компромиссов как с врагами, так и с близкими людьми.
Это значит, что наступает время поисков второй половинки, романтики и свиданий. Астрологи рекомендуют не оставаться в стороне, если у кого-то из близких или друзей возникнут проблемы. Помощь окружающим подарит Девам много позитивных эмоций.
Весам звезды и планеты помогут в решении кармических задач, в очищении кармы в целом. Ночные светила направят этих людей по верному пути, помогут им стать лучшей версией себя. Также эта неделя прекрасно подходит для получения знаний, смены работы, открытия бизнеса и деловых переговоров. Не стоит формировать в себе пустые амбиции. Если появится какая-то цель, нужно будет подкреплять ее действиями. Не нужно ждать, когда Вселенная поможет обрести уверенность в себе - надо самим делать первый шаг без страха и сомнений.
Энергетические потоки после перехода Марса в созвездие Льва очень сильны и положительны уже с понедельника. Это значит, что Скорпионы смогут быстро включиться в работу и начать неделю на позитивной ноте. Все, что им нужно - это научиться управлять своей энергией. Мощная энергия, порожденная Марсом, будет нуждаться в стабилизации. Не стоит распылять свои силы и время на бессмысленные дела и задачи. У Скорпионов есть важные незаконченные миссии, которые требуют внимания.
Стрельцам астрологи советуют заняться здоровьем и энергетикой. У этих людей есть все шансы сделать свою жизнь лучше. Также звезды помогут им заранее узнать о возможных последствиях недавно принятых решений. Можно смело начинать новые дела. Результат не заставит себя ждать. Главное - не торопиться, а принимать решения взвешенно и осторожно. Также Стрельцам можно смело строить планы на будущее. Это идеальное время для активности во всех сферах.
У Козерогов начинается очень благоприятное время для поиска второй половинки, свиданий, перевода отношений на новый уровень. Можно признаваться в любви и предлагать любимому человеку съехаться, сыграть свадьбу. Перед таким ответственным шагом лучше хорошенько подумать. Если кому-то из близких людей понадобится психологическая поддержка, лучше ее оказать. Козерогам не стоит бросать в беде тех, кто им дорог.
Сейчас положение планет и звезд для Водолеев очень благоприятное. Это значит, что многие дела приведут к успеху. Тем не менее некоторых представителей этого знака Зодиака удача будет обходить стороной. На то может быть несколько важных причин.Чтобы фортуна чаще посещала Водолеев и помогала преодолевать препятствия, им стоит быть внимательнее на работе и в обращении с деньгами. Халатность может очень дорого стоить этим людям. Астрологи рекомендуют здраво оценивать свои возможности: не нужно без оглядки идти вперед там, где лучше выждать удобный момент.
Рыбам необходимо помнить, что враги не дремлют. Неделя весьма удачная и позитивная, но многим может не понравиться тот факт, что Рыбы вырвались в лидеры. Кризисные ситуации могут возникнуть и в любовной сфере. Ссоры и конфликты в семье будут больно бить в самое сердце, поэтому лучше не развивать скандалы, а действовать мудро, без криков. Астрологи советуют не ставить близким людям ультиматумов и не заставлять их чувствовать вину.
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