Прогноз Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 июня

"О самом важном (квадрате Сатурна и Урана) я вам уже уши прожужжала, частный случай его действия - встреча президентов РФ и США, которая назначена на 16.06 (а квадрат станет точным 15.06). Но этот глобальный процесс разворачивается широким фронтом и значим в принципе, а не только в рамках недели.

А мелкая суетня работа-учеба-любовь и пр., важная персонально для каждого, в предстоящие дни имеет вид мешанины событий, где общие осмысленные тренды не выделяются.

Итоговый прогноз: кавардак мелочевки, ничего особенного. Конкретные события нужно смотреть по индивидуальному гороскопу.

Современные люди живут с ощущением своей экстразначимости для мироздания и не допускают даже мысли, что ничего особенного может не происходить.

А в реальности примерно 90% времени у каждого из нас не происходит ничего особенного. Все как обычно. И это залог стабильности. (...)

В такие периоды главный совет - не придавать излишнего веса переживаниям, концентрироваться не на эмоциях, а на фактах, действиях и конкретных результатах", - так эксперт описала грядущие семь дней.

А эксперты dailyhoro.ru добавили, что коридор затмений закончился и наступает время включаться в работу и активнее заниматься делами, а также рассказали, как представителям каждого знака Зодиака достичь успеха в разных сферах жизни.

Овен

Овнам необходимо сделать перестановку мебели - это поможет избавиться от болезней и наладить гармонию. Также в начале недели можно сделать уборку, навести порядок. Наступает время освобождения от всего лишнего, поэтому можно выбросить хлам, ненужные и сломанные вещи. Большой успех ожидает Овнов в амурной сфере. Любовные дела пойдут в гору уже с понедельника, особенно у тех, кто находится в поисках. Тем, кто в отношениях, можно попробовать перевести их на новый уровень.

Телец

Тельцам стоит избавиться от привычек, которые превращают человека в неудачника. Если таковых нет, это не значит, что процесс саморазвития должен быть остановлен. Астрологи настоятельно советуют Тельцам заниматься самообразованием и поисками истины. Их ждет много нового и интересного. Можно заниматься поисками духовных наставников, ведь люди порой являются источником знаний, сами того не подозревая. Также эксперты рекомендуют Тельцам больше двигаться, заниматься спортом и не унывать, если что-то пойдет не так. Вселенная на их стороне.

Близнецы

Завершение коридора затмений прекрасно скажется на самочувствии и настроении Близнецов. Эта неделя станет временем расцвета сил для представителей данного знака Зодиака. Большие успехи в любви и делах, в работе и финансовой сфере могут спровоцировать у окружающих зависть.

Особый успех ожидает тех, кто занят в творческой сфере. Такие Близнецы получат вдохновение и мотивацию.

С понедельника по субботу можно смело отправляться на шопинг, баловать себя чем-то новым.

Рак