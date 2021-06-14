Пн, 14.06.2021
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В Брюсселе проходит саммит НАТО. Одной из главных тем стали отношения альянса с Россией

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  •  В Минске прошла пресс-конференция белорусского МИДа, посвященная ситуации с посадкой самолета Ryanair. Для участия в ней из СИЗО привезли Романа Протасевича.
  • В Брюсселе сегодня проходит саммит НАТО. Одной из главных тем - накануне встречи Байдена и Путина - стали отношения альянса с Россией. Смотрите включение нашего европейского корреспондента.
  • В рамках борьбы с коронавирусом в Москве эту неделю объявили выходной и пообещали штрафовать за сидение на скамейках в парках. Ограничения вводят и в Петербурге - но только после второго матча российской сборной.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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