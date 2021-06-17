Энергоэффективность - низкие расходы и комфортная жизнь

В конкурсе "Самое энергоэффективное здание в Латвии", организованном Министерством экономики, Министерством охраны окружающей среды и регионального развития и журналом Būvinženieris десятый год подряд, накопленный багаж знаний виден как на ладони. Если раньше жители дома пытались использовать тончайший утеплитель, чтобы сократить расходы и постепенно улучшать здание, то теперь преобладает комплексный подход, который включает утепление здания, выбор подходящей системы отопления, замену окон и строительство качественной системы вентиляции. На теплоизоляционные материалы уже не так сильно экономят. Это основывается как на новых требованиях строительных норм, так и на преимуществах повышения энергоэффективности здания, которые испытывают сами жители. В будущем требования станут еще более строгими, поскольку Европейский Союз переходит к созданию климатически нейтрального жилья.

"Цель внедрения мер по повышению энергоэффективности - добиться того же уровня комфорта в здании, к которому люди привыкли, при меньших затратах.

Термин "эффективность" исторически имел отрицательный оттенок в контексте жилья. Это связано с чрезмерной бережливостью и даже железной дисциплиной, например, выключение света в комнате по вечерам, даже если вы оставляете ее всего на несколько минут или намеренно мерзнуть, чтобы не приходилось оплачивать высокие счета за отопление. Однако благодаря современным технологиям уровень комфорта можно не только поддерживать, но и повышать при одновременном снижении затрат", - говорит руководитель проектов Центра энергоэффективности Elektrum, Анрийс Тукулис. Он заметил, что жители все чаще думают не только о сокращении киловатт-часов, но и о том, как они себя чувствуют в помещении. Люди все больше начинают комфорт и микроклимат.

От минимума до максимума

В первые годы реновации здания утепляли только торцевые стены. Позже взялись за остальную часть фасада, а затем переключались на крышу, которая уже отслужила свой срок. Сначала жители первых этажей, казалось, не знали об утечках на крыше, потому что вода до них не доходила, но теперь понимание намного шире. Большинство жителей понимают, что тепло уходит через верх здания, и это касается счетов всех квартир.

Также больше внимания стало уделяться вопросам вентиляции. В первые годы на повестке дня стояло только отопление, и углы комнат часто покрывались плесенью, но сейчас строятся системы вентиляции и даже рекуперации, поэтому ощущается приток свежего воздуха.

"В ходе конкурса мы прошли несколько этапов изменения энергоэффективности и осведомленности. Вскоре стало ясно, что на этот процесс нужно смотреть комплексно.

Нельзя просто говорить о новых окнах или фасадах, потому что стеклопакеты нарушают естественную вентиляцию. Поэтому проблему вентиляции нужно решать одновременно, чтобы в помещениях не было влаги и недостатка кислорода.