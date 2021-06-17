Энергоэффективность - низкие расходы и комфортная жизнь

С годами люди осознали, что они чувствуют себя комфортно только тогда, когда все работы по улучшению сделаны. Когда дом выглядят эстетично, когда в нем тепло и хорошее качество воздуха. Выполняя всю работу комплексно, конечный результат может быть достигнут быстрее, чем если делать улучшения каждый год. В многоквартирных домах это тоже нужно учитывать при оформлении юридических формальностей. Получить поддержку большинства владельцев квартир один раз намного проще, чем собирать подписи перед каждой работой.
Реновировать, чтобы сэкономить
В целом энергоэффективность жилых домов - это ахиллесова пята Латвии. Мы являемся одним из крупнейших потребителей энергии в Европейском Союзе, и в этом в основном виноваты жилые дома. Эту проблему можно исправить.
При ремонте жилого дома можно снизить потребление тепловой энергии на 50-70%.
Конечно, экономия зависит от того, в каком состоянии находился дом до ремонта. Опыт конкурса показывает, что после ремонта дом потребляет около 45-50 киловатт-часов на квадратный метр в год. До ремонта обычно 125 киловатт-часов, а в самом начале обновленной Латвии даже 180 киловатт-часов. Понятно, что меры по повышению энергоэффективности дома требуют значительных вложений. Однако улучшения можно сделать и без тысяч евро.
"Энергоэффективность не всегда требует больших вложений. Вы можете начать с энергоэффективный привычек в доме. Это означает, что вам не нужно оставлять без необходимости включенный свет, не нужно оставлять входную дверь или окна открытыми в течение длительного времени в холодную погоду или кипятить столько воды, сколько необходимо",
говорит эксперт отдела контроля за энергоэффективностью Управления контроля за энергоресурсами Государственного бюро строительного контроля, Наталия Бельская. Она подчеркивает, что одно лишь изменение привычек может сократить расходы как минимум на десятую часть.
Замена обычных лампочек на светодиоды может принести значительную финансовую выгоду в долгосрочной перспективе, поскольку они экономят почти 90% электроэнергии, потребляемой для освещения. Сегодня любой желающий может установить в своих домах автоматический климат-контроль, счетчики электроэнергии и датчики движения, которые отключают свет, если он долгое время не фиксирует движения. Термостаты, которые контролируют каждый радиатор индивидуально и регулируют количество тепла для определенного помещения и времени суток, помогают сэкономить около 10% энергии.
Свежий воздух для хорошего самочувствия
Датчики CO2 пользуются большой популярностью в домах, измерения которых можно просмотреть в мобильном приложении смартфона и на дисплее самого устройства. Обычно они также предупреждают, когда уровень углекислого газа в комнате достиг критического уровня и комнату необходимо проветрить. По мере изменения качества воздуха многие люди действительно осознают, насколько серьезна эта проблема, даже если она где-то в воздухе, неуловима и невидима. Это также способствует внедрению системы вентиляции.
"Часто люди не понимают важности хорошего воздуха в комнате. Я тоже стал обращать на это внимание только тогда, когда стал жить в доме с рекуперативной вентиляцией. Когда привыкаешь к свежему воздуху, то в непроветриваемом помещении сразу чувствуешь себя в плохо.
Кроме того, недостаток кислорода напрямую влияет на самочувствие. После ночи, проведенной в непроветриваемом помещении, многие люди чуствуют усталость и даже головные боли", - делится своим опытом Я. Анкипанс.
Даже осознавая преимущества ремонта, многие люди не решаются прибегнуть к улучшениям. Некоторых отпугивает стоимость, другие не знают, с чего начать. А.Тукулис рекомендует просто поговорить с людьми, которые уже сделали ремонт.
"Новости распространяются быстро. Видя, что знакомый гораздо меньше платит за коммунальные услуги и живет в более комфортных условиях, этого хотят и другие, - делится наблюдениями специалист, - а благоустройство дома - это увлекательно. Заметив, что счет за отопление уменьшился, хочется проверить, удастся ли снизить счета за электричество и газ. В результате такой азартной игры, привычки часто меняются. Так вот устроена человеческая природа, что величайшая психологическая мотивация - экономить деньги".
С правилами конкурса "Самое энергоэффективное здание в Латвии" можно ознакомиться на сайте http://energoefektivakaeka.lv/index.php/home/konkursa-nolikums-2020, где также доступна форма заявки.
Статья написана в сотрудничестве с Elektrum.