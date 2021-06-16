Удельный вес теневой экономики в прошлом году увеличился до 25,5%

Он отметил, что с января 2012 года теневая экономика в Латвии растет и это "нехороший сигнал".

"Если нам не удалось существенно уменьшить теневую экономику в то время, когда экономика развивалась, еще сложнее это будет сделать сейчас, когда из-за Covid-19 наблюдается спад. Я прогнозирую, что показатели 2021-2022 гг. будут еще хуже, чем в прошлом году",

- сказал Саука.

В Литве удельный вес теневой экономики в прошлом году вырос на 2,2 процентного пункта до 20,4%, в Эстонии - на 2,2 процентного пункта до 16,5%.

Что касается отдельных факторов теневой экономики в Латвии в 2020 году, то доля зарплат "в конвертах" составила 23,5% (+1,2 процентного пункта), неуказанных доходов - 18% (+1,4 процентного пункта), удельный вес работающих неофициально - 10,9% (столько же, как и в 2019 году).

Самый большой удельный вес теневой экономики в прошлом году был в Курземе - 27,1%, а наименьший в Латгале - 19,2%. В Риге доля теневой экономики составила 26,3%.

Среди отраслей наибольший удельный вес теневой экономики был в строительстве - 28,7% (-4,6 процентного пункта) и оптовой торговле - 25,3% (-0,8 процентного пункта). В сфере услуг удельный вес теневой экономики в прошлом году составил 24,9%, в розничной торговле - 23,9%, в производстве - 23%.