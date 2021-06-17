FKTK оштрафовала Rietumu banka почти на 6 млн евро. Это рекордный для банков штраф

Также для банка установлены правовые обязанности устранить выявленные нарушения и недостатки.

В 2019 году FKTK провела очную проверку в Rietumu banka, а в 2019 году и 2020 году также целевые проверки по выполнению требований о предотвращении легализации полученных преступным путем средств. Во время проверок оценивалось, как банк соблюдает требования, действует ли в банке система внутреннего контроля, которая позволяет идентифицировать риски, чтобы банк мог предпринять необходимые действия и не допустить использования банка и финансовой системы Латвии для отмывания средств.

В ходе проверок были выявлены нарушения и недостатки, связанные с недостаточно эффективной системой внутреннего контроля и управления рисками, в том числе FKTK пришла к выводу, что банк не оценил надлежащим образом риски, связанные с деятельностью поставщиков платежных услуг, в том числе иностранных, а в отдельных случаях для клиентов были определены более низкие риски, чем фактические.

В ходе проверки было констатировано, что банк выделяет недостаточно ресурсов для управления рисками, в банке отсутствует комплексный внутренний аудит, недостаточны внутренние нормативные акты в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и отсутствует контроль качества изучения клиентов.

FKTK установила для банка ряд обязанностей по устранению выявленных нарушений и недостатков - банк должен разработать план мер по немедленному устранению недостатков, продолжать работать над изменениями бизнес-модели, пересмотреть оценку риска клиентов и провести ревизию базы клиентов с повышенным риском.

Также "Rietumu банк" должен привлечь присяжных ревизоров для проведения независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и ее соответствия нормативным актам о предотвращении легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

FKTK сообщает, что размер штрафа установлен в процентах от годового оборота банка.

В первом квартале этого года Rietumu banka работал с прибылью в размере 5,604 млн евро, свидетельствует опубликованная банком информация. Прибыль группы Rietumu banka увеличилась в 6,6 раза до 8,522 млн евро.

В прошлом году аудированная прибыль Rietumu banka составила 18,125 млн евро, прибыль группы Rietumu banka - 11,768 млн евро.