С 1 июля за часть посылок придется доплачивать. Подробности знают далеко не все жители

Только 38% людей, которые делают покупки в интернете за пределами ЕС, точно знают, что именно им нужно делать при заказе товаров из стран, не входящих в ЕС, в то время как немногим более половины (55%) покупателей имеют лишь поверхностную информацию о предстоящих изменениях, но им не хватает понимания о том, как эти изменения на практике повлияют на процесс покупок и на затраты.
В целом пятая часть (20%) населения говорит, что они, вероятно, откажутся от покупок в интернет-магазинах за пределами ЕС, чтобы не заполнять таможенные декларации. Такую стратегию чаще рассматривают женщины (29%), реже - мужчины (10%). При этом 40% населения не готовы отказываться от покупок за пределами ЕС.
"Ожидается, что необходимость декларировать абсолютно все посылки из стран, не входящих в ЕС, и платить с них налог на добавленную стоимость окажет значительное влияние на привычки людей делать покупки в интернете. Этот момент - прекрасная возможность для латвийских коммерсантов привлечь новых клиентов, обращаясь к ним и мотивируя их соответствующим образом", - говорит руководитель отдела продаж Omniva Latvija Марис Куликовскис.
Директива Европейского союза, которая устанавливает новый порядок покупки товаров из стран за пределами стран, оговаривая, что со всех товаров, приобретенных за пределами ЕС, независимо от их стоимости, должен быть уплачен налог на добавленную стоимость, а посылка должна быть декларирована на таможне, коснется сравнительно большой части общества, так как в целом 60% жителей Латвии указали, что делают покупки в интернет-магазинах стран, не входящих в ЕС.