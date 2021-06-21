С 1 июля за часть посылок придется доплачивать. Подробности знают далеко не все жители

Только 38% людей, которые делают покупки в интернете за пределами ЕС, точно знают, что именно им нужно делать при заказе товаров из стран, не входящих в ЕС, в то время как немногим более половины (55%) покупателей имеют лишь поверхностную информацию о предстоящих изменениях, но им не хватает понимания о том, как эти изменения на практике повлияют на процесс покупок и на затраты.

В целом пятая часть (20%) населения говорит, что они, вероятно, откажутся от покупок в интернет-магазинах за пределами ЕС, чтобы не заполнять таможенные декларации. Такую стратегию чаще рассматривают женщины (29%), реже - мужчины (10%). При этом 40% населения не готовы отказываться от покупок за пределами ЕС.

"Ожидается, что необходимость декларировать абсолютно все посылки из стран, не входящих в ЕС, и платить с них налог на добавленную стоимость окажет значительное влияние на привычки людей делать покупки в интернете. Этот момент - прекрасная возможность для латвийских коммерсантов привлечь новых клиентов, обращаясь к ним и мотивируя их соответствующим образом", - говорит руководитель отдела продаж Omniva Latvija Марис Куликовскис.