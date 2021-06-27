Пн, 28.06.2021
При этом я признаю, что в зале суда, и за его пределами присутствовала боль. И хотя боль отозвалась во всей стране, наиболее важно, что мы должны понять боль, которую испытывает семья Флойда. Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года

ФОТО: pixabay.com/geralt

Советы астрологов на эту неделю помогут представителям всех знаков Зодиака успешно завершить июнь и начать июль. Наступает время календарных перемен, но придут ли перемены в плане энергетики - вот в чем вопрос.

Больше всего, по мнению экспертов, везти на грядущей неделе будет добрым и отзывчивым людям. Начните с помощи окружающим, чтобы Вселенная помогла вам в ответ, советуют астрологи.

Овен

У Овнов ожидается довольно необычная неделя, которая предоставит им много новых возможностей. Придется действовать решительно и дерзко, но такой ритм порой выбивает из колеи даже самых выносливых и сильных. Астрологи советуют отбросить негативные мысли.

Влияние космоса будет благоприятным для начала новых отношений, но Овнам придется выбирать между любовью и работой.

Усидеть на двух стульях в период с 28 июня по 4 июля не получится.

Телец

Тельцы чаще всего привязаны к дому - они любят находиться там, проводить время в домашней обстановке и отдыхать. Именно поэтому астрологи советуют им сделать свой дом местом силы. В делах, связанных с работой и финансами, желательно обращать внимание на мелочи, в которых будет заключаться вся суть. Также полезно будет направить свою энергию на нечто позитивное. Можно помочь родным и близким или протянуть руку помощи незнакомцу.

Близнецы

Близнецов в последние дни июня могут ожидать неудачи, с которыми они уже встречались ранее. Этим людям нужно разобраться в себе и не искать при этом других виноватых. Перекладывание ответственности крайне негативно скажется на карме Близнецов, на их отношениях с друзьями и близкими. На этой неделе стоит переждать бурю, если она начнется. Людям данного знака не стоит тратить много денег и браться за дела и проекты, в которых они не уверены.

Рак

Раки будут весьма успешны в эти семь дней. Планеты и звезды в полном спокойствии. Энергетика и космические вибрации улягутся, что благотворно скажется на мышлении и настроении этих людей. Полезно будет полагаться на интуицию. Можно также смело просить о помощи близких людей. Если появится желание отгородиться от всего мира, лучше этого не делать. В общении и совместных делах Раки смогут почерпнуть нечто новое. Уединение же не принесет ничего хорошего.

Лев

Львам стоит попытаться исправить свои недостатки и избавиться от вредных привычек. Это идеальная неделя для работы над собой, кардинального изменения жизни. Астрологи настоятельно советуют прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. Среди всего потока событий Львы смогут выделить для себя нечто важное.

Настало время стать мудрее. Чего точно не стоит делать в конце июня и начале июля, так это искать виновных в своих проколах.

Возможно, Вселенная возьмет со Львов плату за прошлые ошибки.

Дева

У Дев на этой неделе будет много как хорошего, так и плохого. Если нет стимула для совершенствования, придется заниматься насущными делами. Ни в коем случае нельзя бросать их на полпути - это чревато большими неурядицами на работе и в финансах. В любовной сфере тоже не все будет так просто, как кажется. У многих Дев может появиться чувство ревности, которое им абсолютно не свойственно. Не стоит спешить с предъявлением претензий второй половинке.

Весы

Весы входят в число прирожденных лидеров по знаку Зодиака. Это значит, что люди к ним прислушиваются. Весы харизматичны и весьма дипломатичны, что делает их великолепными начальниками и командными работниками. Пришло время посвятить себя помощи коллегам. Это станет отправной точкой на пути к светлому финансовому будущему и поможет Весам быстрее подняться по карьерной лестнице. На горизонте могут возникнуть новые возможности и в любви. Одинокие Весы смогут произвести отличное впечатление на кого угодно, когда угодно и где угодно.

Скорпион

Скорпионов в начале недели может захлестнуть поток негативной энергии. Причиной тому будут случайные встречи с токсичными людьми, неприятные ситуации и события на работе и дома.

Самый большой враг в любви для Скорпионов - фальшь. Не стоит притворяться кем-то другим, чтобы произвести впечатление.

Нужно быть самими собой, не боясь говорить открыто о своих проблемах и недостатках, о целях в жизни.

Стрелец

Стрельцам с самого начала недели стоит создать благоприятную атмосферу в доме. Это поможет им более эффективно работать и отдыхать. Большие успехи могут ожидать Стрельцов-фрилансеров и тех, кто находится на отдыхе. Астрологи рекомендуют адекватно воспринимать критику в свой адрес, посвящать время обучению, духовному просвещению, поискам новых идей для работы и бизнеса. Вполне возможно, что в голову Стрельцам придут какие-то гениальные мысли. Эксперты dailyhoro.ru советуют записывать все это, чтобы потом не забыть.

Козерог

Козерогам звезды помогут сосредоточиться на самых важных делах и проблемах. У них будет полно выносливости и энтузиазма, но не будет главного - мощной интуиции. Этим людям не стоит ставить себя в жесткие рамки - свобода действий и мышления гарантирует успех в бизнесе и на работе. Это будет неделя возможностей. Козерогам удастся победить внутреннюю дисгармонию, страхи, закрыть уязвимые места.

Водолей

Порой для достижения счастья нам всем нужно от чего-то избавляться. Для Водолеев настало такое время. Этим людям полезно будет избавиться от вредных привычек, заняться своим здоровьем. Общение с друзьями и второй половинкой поможет сгладить внутренние переживания.

Полезными будут также периоды уединения, когда можно заняться духовными практиками или просто отдохнуть от всех и вся.

Самым опасным чувством этой недели эксперты называют зависть. Не нужно сравнивать себя с другими.

Рыбы

На этой неделе токсичные люди могут кардинально изменить жизнь Рыб, причем в худшую сторону. Это удачное время для одиночек и всех, кто крайне осторожно выбирает друзей. Представители данного знака станут более восприимчивыми к критике и замечаниям. Подобную информацию стоит использовать себе во благо. Некоторые слова окружающих действительно будут крайне важными. Ближе к выходным можно отправляться в дальнюю дорогу.

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