Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года

Больше всего, по мнению экспертов, везти на грядущей неделе будет добрым и отзывчивым людям. Начните с помощи окружающим, чтобы Вселенная помогла вам в ответ, советуют астрологи.

Овен

У Овнов ожидается довольно необычная неделя, которая предоставит им много новых возможностей. Придется действовать решительно и дерзко, но такой ритм порой выбивает из колеи даже самых выносливых и сильных. Астрологи советуют отбросить негативные мысли.

Влияние космоса будет благоприятным для начала новых отношений, но Овнам придется выбирать между любовью и работой.

Усидеть на двух стульях в период с 28 июня по 4 июля не получится.

Телец

Тельцы чаще всего привязаны к дому - они любят находиться там, проводить время в домашней обстановке и отдыхать. Именно поэтому астрологи советуют им сделать свой дом местом силы. В делах, связанных с работой и финансами, желательно обращать внимание на мелочи, в которых будет заключаться вся суть. Также полезно будет направить свою энергию на нечто позитивное. Можно помочь родным и близким или протянуть руку помощи незнакомцу.

Близнецы

Близнецов в последние дни июня могут ожидать неудачи, с которыми они уже встречались ранее. Этим людям нужно разобраться в себе и не искать при этом других виноватых. Перекладывание ответственности крайне негативно скажется на карме Близнецов, на их отношениях с друзьями и близкими. На этой неделе стоит переждать бурю, если она начнется. Людям данного знака не стоит тратить много денег и браться за дела и проекты, в которых они не уверены.

Рак

Раки будут весьма успешны в эти семь дней. Планеты и звезды в полном спокойствии. Энергетика и космические вибрации улягутся, что благотворно скажется на мышлении и настроении этих людей. Полезно будет полагаться на интуицию. Можно также смело просить о помощи близких людей. Если появится желание отгородиться от всего мира, лучше этого не делать. В общении и совместных делах Раки смогут почерпнуть нечто новое. Уединение же не принесет ничего хорошего.

Лев

Львам стоит попытаться исправить свои недостатки и избавиться от вредных привычек. Это идеальная неделя для работы над собой, кардинального изменения жизни. Астрологи настоятельно советуют прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. Среди всего потока событий Львы смогут выделить для себя нечто важное.

Настало время стать мудрее. Чего точно не стоит делать в конце июня и начале июля, так это искать виновных в своих проколах.

Возможно, Вселенная возьмет со Львов плату за прошлые ошибки.

Дева