Павлютс: достичь коллективного иммунитета к осени уже не кажется реальным

Он подчеркнул, что настроен оптимистично, но нынешняя низкая активность вакцинации не дает уверенности в том, что коллективный иммунитет будет достигнут осенью. "Однако все в наших руках, поэтому нам нужно преодолевать сомнения, не прислушиваться к дезинформации в социальных сетях и идти в центры вакцинации", - сказал министр.

По его словам, будет продолжаться работа над тем, чтобы латвийцы могли получать вакцины от Covid-19 наиболее удобным способом. В настоящее время запасы вакцин велики - доступно около полумиллиона доз.

По словам министра, нет оснований считать, что вирус не вернется осенью. Он также прогнозирует, что будет все больше распространяться индийский штамм (дельта). Глядя на ситуацию в других странах,

Павлютс не исключил, что рост заболеваемости начнется уже летом.

В настоящее время индийский штамм выявляется в Латвии только в 6% случаев, но последние исследования, проведенные в Великобритании, показывают, что он примерно в 2,5 раза более заразен, чем исходный вариант, который нам известен уже год. "В данном случае радует тот факт, что вакцины Pfizer и AstraZeneca достаточно эффективны и против этого штамма вируса", - сказал министр.

Министр добавил, что во вторник на заседании правительства не планируется рассматривать новые послабления эпидемиологических мер.