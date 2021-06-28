Пн, 28.06.2021
Действия депутата Гобземса и его сторонников "абсолютно аморальными и глубоко оскорбительными для жертв нацистского террора, их родственников и всех жителей Латвии, пытающихся сохранить память о трагедии Холокоста. Совет еврейских общин Латвии
Совет еврейских общин Латвии
1

Павлютс: достичь коллективного иммунитета к осени уже не кажется реальным

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA, oxinoxi/Shutterstock.

Летом темп вакцинации снизился, и достижение к осени 70%-ного охвата вакцинацией, необходимого для коллективного иммунитета, уже не кажется реальным, заявил в интервью Латвийскому радио министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он подчеркнул, что настроен оптимистично, но нынешняя низкая активность вакцинации не дает уверенности в том, что коллективный иммунитет будет достигнут осенью. "Однако все в наших руках, поэтому нам нужно преодолевать сомнения, не прислушиваться к дезинформации в социальных сетях и идти в центры вакцинации", - сказал министр.

По его словам, будет продолжаться работа над тем, чтобы латвийцы могли получать вакцины от Covid-19 наиболее удобным способом. В настоящее время запасы вакцин велики - доступно около полумиллиона доз.

По словам министра, нет оснований считать, что вирус не вернется осенью. Он также прогнозирует, что будет все больше распространяться индийский штамм (дельта). Глядя на ситуацию в других странах,

Павлютс не исключил, что рост заболеваемости начнется уже летом.

1

В настоящее время индийский штамм выявляется в Латвии только в 6% случаев, но последние исследования, проведенные в Великобритании, показывают, что он примерно в 2,5 раза более заразен, чем исходный вариант, который нам известен уже год. "В данном случае радует тот факт, что вакцины Pfizer и AstraZeneca достаточно эффективны и против этого штамма вируса", - сказал министр.

Министр добавил, что во вторник на заседании правительства не планируется рассматривать новые послабления эпидемиологических мер.

Следующий этап, когда могут быть сделаны послабления - когда кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей будет ниже 20 случаев.

1
НАВЕРХ
Back