Эстонское предприятие вложит 13 млн евро в строительство жилого квартала в Агенскалнсе

Проект предусматривает строительство двух семиэтажных жилых домов. В домах будет 116 двух-, трех- и четырехкомнатных квартир, соответствующих показателям энергоэффективности класса А. Владельцы квартир получат доступ к складским помещениям, парковкам, хранилищам для велосипедов, а также благоустроенной зеленой территории с детской площадкой.

Строительство этого объекта началось летом этого года, а сдача домов в эксплуатацию намечена на начало 2023 года.

"Агенскалнс - один из самых привлекательных районов Риги для развития новых проектов. Будущий многоквартирный дом на улице Грегора 2А является уже четвертым проектом Hepsor в этом районе и будет реализован на основе многолетнего опыта Эстонии", - говорит член правления Hepsor Марттии Красс.

Проект Kuldiga Park реализует эстонский девелопер Hepsor. Компания работает в Латвии с конца 2017 года и в сотрудничестве с эстонской строительной компанией Mitt&Perlebach реализует несколько жилых проектов в тихом центре столицы (улица Стрелниеку 4B) и Агенскалнсе (улица Баложу 7, улица Баложу 9 и Агенскална 24), а также развивает коммерческие помещения в окрестностях Риги.

В ближайшие годы Hepsor планирует вложить крупные инвестиции не только в жилой, но и в коммерческий сегмент,

в том числе в проект строительства Krasta City на правом берегу Даугавы, где сумма инвестиций превысит 150 миллионов евро.