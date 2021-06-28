Ослепленный солнцем водитель устроил в Плявниеках ДТП с участием четырех машин

В первой половине дня в понедельник водителям в принудительном порядке пришлось провести длительное время в километровой пробке в Плявниеках, так как на улице Лубанас произошло столкновение четырех автомобилей, из-за чего было полностью блокирована одна из двух полос по направлению в центр Риги.

Как рассказал Degpunktā водитель Гирт, он был вовлечен в водоворот событий одним из последних, так как он простоял в пробке всего полминуты, когда услышал сзади шум и увидел в зеркала облака пыли. У него не было сомнений, что произошло столкновение машин, из которых третья, последняя, коснулась и его бусика Renault.

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Гирт также рассказал, что автор аварии назвал в качестве причины ДТП яркое солнце, из-за которого он не заметил стоящие автомобили, в свою очередь медицинская помощь потребовалась женщине. Впрочем, у нее скорее был шок, чем телесные повреждения.

Это подтвердили и в Службе неотложной медицинской помощи, там сказали, что на месте событий у докторов в бусике побывали двое вовлеченных в аварию водителей, однако травмы обоих были относительно легкими, поэтому от дальнейшей помощи медиков оба водителя отказались.

Таким образом, можно сказать, что это ДТП закончилось относительно удачно - все вовлеченные стороны отделались лишь побитыми бамперами и горами бумаг.