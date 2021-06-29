Череда смертей на воде продолжается. Утонул человек в Стопиньском крае

Спасатели передали погибшего сотрудникам Государственной полиции.

С наступлением более жаркой погоды подобные трагедии в Латвии регистрируются регулярно, например, во время длинных выходных на Лиго спасатели подняли из разных водоемов восемь утонувших.

За минувшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 43 вызова: 16 - на тушение пожаров, один из которых был лесной, 18 - на спасательные работы, девять вызовов оказались ложными.

Вчера около 15.00 в Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов из Лудзенского края, где горел одноэтажный жилой дом площадью 70 квадратных метров. До приезда пожарных из здания эвакуировались два человека. На тушение пожара ушло более четырех часов.

Около 13:00 поступил вызов из Руцавы, где в квартире трехэтажного дома горел холодильник. Шесть человек эвакуировались из здания еще до прибытия пожарных.