Умер Дональд Рамсфельд, экс-министр обороны США. Он сыграл ключевую роль в "войне против террора"

Об этом сообщили родственники Рамсфельда на его странице в "Твиттере". Причиной смерти представитель семьи назвала миеломную болезнь - вид злокачественной опухоли.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF — Donald Rumsfeld (@RumsfeldOffice) June 30, 2021

Рамсфельд вошел в историю как единственный человек, служивший министром обороны США в двух разных администрациях с разрывом во много лет, а не подряд. Некоторые другие руководители оборонных ведомств, работавшие при разных президентах, оставались в этой должности при смене команды в Белом доме.

От Никсона до Буша-младшего

Карьера Рамсфельда в Вашингтоне началась в Конгрессе, где он представлял 13-й округ штата Иллинойс в 1963-1969 годах. В 1970 году молодой конгрессмен стал советником президента Ричарда Никсона.

Дональд Рамсфельд, Генри Киссинджер и Ричард Никсон, 1974 год ФОТО: Getty Images

Вскоре его назначили послом США в НАТО, но командировка в Брюссель оборвалась из-за Уотергейтского скандала и отставки Никсона. Рамсфельд стал главой администрации нового президента, Джеральда Форда.

В 1975-1977 годах Рамсфельд служил министром обороны в администрации Форда, в 43 года став самым молодым главой этого ведомства.

Он был удостоен высшей награды для гражданских лиц, вручаемой в США, Президентской медали свободы, и покинул правительство, на десятилетия уйдя работать в частный сектор.

Когда в 2001 году президент Джордж Буш-младший назначил Рамсфельда министром обороны, тот стал уже самым пожилым главой ведомства - ему было 74 года.

На этом посту Рамсфельд стал одним из инициаторов вторжения в Ирак. Он утверждал, что оружие массового поражения, которым якобы обладал режим Саддама Хуссейна, представляло угрозу для человества. Позже оказалось, что доказательств существования этого оружия не было.

Архитектор "войны против террора"

Администрацию Буша тогда поддержали многие члены Конгресса не только от Республиканской, но и Демократической партии. Нынешний президент Джо Байден, в то время влиятельный сенатор, проголосовал за начало операции в Ираке.

Дональд Рамсфельд ФОТО: Reuters

Однако со временем "война против террора" - концепция, согласно которой боевые действия зарубежом могут защитить США от терактов на их территории, - стала одной из самых непопулярных страниц в истории американской внешней политики, и сейчас ее критикуют обе партии.

Архитектор этой войны Рамсфельд стал одним из самых противоречивых американских политиков. Пацифисты и левые активисты, вслед за режиссером-документалистом Майклом Муром, называют его военным преступником.