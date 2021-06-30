Чт, 1.07.2021
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Юлия Степаненко, депутат Сейма

Небольшая авария в Пурвциемсе с неприятными последствиями: в машине разлились ведра со штукатуркой

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Перекресток улиц Деглава и Илукстес в Пурвциемсе знаменит тем, что здесь разрешен левый поворот, из-за чего регулярно происходят аварии разной степени тяжести. Вот и утром в среду, 24 июня, здесь столкнулись две машины. Люди в аварии не пострадали, и повреждения машин скорее незначительны, но последствия аварии все равно неприятны, потому что в одном из пострадавших автомобилей в результате удара перевернулись и разлились ведра с декоративной штукатуркой, сообщает передача Degpunktā.

Согласно информации Degpunktā, одна из машин, попавших в аварию, Toyota Land Cruiser, ехала по улице Деглава и собиралась повернуть налево на улицу Илукстес.

"Я выехал на перекресток, чтобы сделать маневр. Когда загорелся желтый сигнал, я начал поворачивать, но не тут-то было", - говорит водитель Land Cruiser.

ФОТО: скриншот сюжета Degpunktā

Тем временем водитель Peugeot объясняет: "Он не мог меня видеть, потому что на перекрестке уже стояли машины. Я ехал, пересекал перекресток, когда загорелся желтый, и он меня не увидел и проехал прямо передо мной".

Со здоровьем у обоих водителей все в порядке, но движение в Пурвциемсе было нарушено на пару часов, так как водители не смогли договориться об ответственности обоих в этой аварии, а дорожная полиция не спешила на такое незначительное ДТП.

Пока проводились все процедуры описания аварии, декоративная штукатурка, которая была в автомобиле Peugeot, медленно начала затвердевать. Скорее всего, это будет иметь еще более неприятные последствия, чем царапины на машине.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

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