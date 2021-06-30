Небольшая авария в Пурвциемсе с неприятными последствиями: в машине разлились ведра со штукатуркой
Перекресток улиц Деглава и Илукстес в Пурвциемсе знаменит тем, что здесь разрешен левый поворот, из-за чего регулярно происходят аварии разной степени тяжести. Вот и утром в среду, 24 июня, здесь столкнулись две машины. Люди в аварии не пострадали, и повреждения машин скорее незначительны, но последствия аварии все равно неприятны, потому что в одном из пострадавших автомобилей в результате удара перевернулись и разлились ведра с декоративной штукатуркой, сообщает передача Degpunktā.