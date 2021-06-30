Небольшая авария в Пурвциемсе с неприятными последствиями: в машине разлились ведра со штукатуркой

Согласно информации Degpunktā, одна из машин, попавших в аварию, Toyota Land Cruiser, ехала по улице Деглава и собиралась повернуть налево на улицу Илукстес.

"Я выехал на перекресток, чтобы сделать маневр. Когда загорелся желтый сигнал, я начал поворачивать, но не тут-то было", - говорит водитель Land Cruiser.

ФОТО: скриншот сюжета Degpunktā

Тем временем водитель Peugeot объясняет: "Он не мог меня видеть, потому что на перекрестке уже стояли машины. Я ехал, пересекал перекресток, когда загорелся желтый, и он меня не увидел и проехал прямо передо мной".

Со здоровьем у обоих водителей все в порядке, но движение в Пурвциемсе было нарушено на пару часов, так как водители не смогли договориться об ответственности обоих в этой аварии, а дорожная полиция не спешила на такое незначительное ДТП.

Пока проводились все процедуры описания аварии, декоративная штукатурка, которая была в автомобиле Peugeot, медленно начала затвердевать. Скорее всего, это будет иметь еще более неприятные последствия, чем царапины на машине.