Пн, 5.07.2021
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Почему азартные игры у нелегальных операторов наиболее опасны?

ФОТО: Unsplash

Азартные игры в интернете для многих людей - это один из способов свободного времяпровождения. Большинство игроков осознают свои возможности, но, что делать с теми, кто слишком увлекается. Как операторы азартных игр решают эту проблему, и почему играть с нелегальными операторами опаснее? Это порталу TVNET объяснили глава Optibet Дайнис Ниедра и руководитель 11.lv Янис Трегерс.

Как легальные операторы обеспечивают ответственную игру - каковы основные инструменты?

Ниедра подчеркивает, что наиболее важным инструментом в этой ситуации является позиция самих операторов. Как компании заинтересованы в построении честного, прозрачного и долгосрочного бизнеса.

"Без этих основных принципов ничего не может измениться. Если говорить практически, то перед запуском игры на лицензированных в Латвии сайтах все игроки должны установить определенные ограничения, которые помогают не отвлекаться и получить от игры максимум удовольствия - можно установить лимит оборота (в день, неделю, месяц) и общий лимит депозита (также за день, неделю или месяц). Сайт всегда записывает продолжительность игровой сессии, чтобы игрок мог видеть, сколько времени он проводит за игрой. Также есть возможность "заморозить" аккаунт, т.е. то есть какое-то время пользоваться учетной записью будет невозможно", - поясняет Ниедра.

Трегер утверждает, что лицензированные операторы соблюдают все требования законодательства Латвийской Республики, например, не разрешая несовершеннолетним играть, применяют возможность устанавливать 24-часовые лимиты оборота ставок для клиентов или лимиты суммы ставок, чтобы ограничить игру. Данные клиентов также защищены, что позволяет контролировать, сколько времени и денег они тратят на это развлечение.

После создания Латвийской ассоциации интерактивных азартных игр (LIAB) ее члены подписали Кодекс ответственной игры, который является обязательным для всех членов организации. Для этого операторы должны добровольно внедрять различные инструменты, чтобы сделать игры еще безопаснее.

"Устанавливая ограничения, игрок может определить, сколько он может с комфортом потратить на это развлечение. Также существует тест для самооценки, который позволяет игрокам увидеть, находятся ли они в зоне риска со своими игровыми привычками", - говорит Трегер.

Информация о возможности обращения за помощью также доступна на сайтах операторов, имеющих лицензию в Латвии. У лицензированных операторов также есть собственная служба поддержки, где они могут ответить на вопросы об ответственной игре, найти решения и проконсультировать по интересующим вопросам. В целом, есть ряд пунктов, которые операторы внедрили, чтобы сделать свои услуги более долгосрочными.

Несомненно, есть игроки, которые страдают от патологических проблем с азартными играми. Они не видят в игре развлечение, они не могут вовремя остановиться, а также не могут контролировать свои игровые привычки.

"Как оператор, мы обязаны как можно скорее идентифицировать этого игрока и ограничить его доступ к азартным играм. Чтобы помочь местным лицензированным операторам, Латвийская инспекция по надзору за лотереями и азартными играми создала регистр игроков, которые сами отказались от участия, в который входят лица, которые имеют или могут иметь проблемы с азартными играми, временно запретив игры в латвийских игорных залах, казино или онлайн", - говорит Ниедра.

В 2019 году Министерство здравоохранения Латвии провело исследование, которое выявило, что в Латвии в группе риска находятся 16 тысяч игроков. Это люди, у которых есть или могут быть проблемы с азартными играми. Это число меняется каждый день, но уже 14-15 тысяч игроков применили самоотказ. С 1 мая этого года принудительный доступ к азартным играм был ограничен для тех, кто имеет задолженность по выплатам на содержание детей - это десятки тысяч человек.

Регистр игроков с самоотказом - это не единственный инструмент, предлагаемый государством. Также доступны оплачиваемые государством консультации психолога. Есть также встречи групп поддержки. И это замечательно, что со стороны государства такое предоставляется.

Какие риски в сфере ответственной игры создают нелегальные операторы?

"Хочу обратить внимание на то, что существующий регистр работает только для лицензированных операторов. Нелицензионные онлайн-казино заинтересованы в получении большой, но краткосрочной прибыли, поэтому, конечно, не может быть и речи о каких-либо механизмах контроля. Помимо недобросовестных азартных игр с участием нелицензированных операторов, они никоим образом не ограничивают зависимых азартных игроков", - объясняет Ниедра.

Трегер добавляет, что необходимо понимать, почему они не лицензируются в определенной юрисдикции и почему они не предлагают определенные инструменты честной игры для получения этой лицензии. Трегер также считает, что одной из основных причин может быть то, что эти нелицензированные операторы имеют максимальную заинтересованность в заработке, поэтому их деятельность будет максимально ориентирована на широкое предоставление услуг, а также будет использоваться агрессивная маркетинговая коммуникация.

"Существуют разные способы работы и зарабатывания денег, и практика нелицензионных игровых сайтов неприемлема для ответственных операторов.

Они считают, что вся их деятельность направлена ​​на увеличение количества игр за счет клиентов, не предлагая взамен ничего, что могло бы ограничить объем игр, таких как возможность обдумывания или какой-либо другой инструмент. Это не в их интересах", - говорит Трегер.

Лицензированные операторы заинтересованы в предоставлении долгосрочности, и в отличие от нелицензированных поставщиков услуг, поставщики легальных услуг готовы жертвовать частью своих доходов для создания ответственной игровой среды.

"Если люди развлекаются до такой степени, что это никоим образом не влияет на их ситуацию, то и для индустрии проблем не возникает. 94-95% игроков не имеют никаких негативных последствий от игры, но мы должны позаботиться об остальных, которые это ощущают", - заключает Трегер.

Статья написана в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией интерактивных азартных игр (LIAB).

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