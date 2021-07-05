Почему азартные игры у нелегальных операторов наиболее опасны?

Как легальные операторы обеспечивают ответственную игру - каковы основные инструменты?

Ниедра подчеркивает, что наиболее важным инструментом в этой ситуации является позиция самих операторов. Как компании заинтересованы в построении честного, прозрачного и долгосрочного бизнеса.

"Без этих основных принципов ничего не может измениться. Если говорить практически, то перед запуском игры на лицензированных в Латвии сайтах все игроки должны установить определенные ограничения, которые помогают не отвлекаться и получить от игры максимум удовольствия - можно установить лимит оборота (в день, неделю, месяц) и общий лимит депозита (также за день, неделю или месяц). Сайт всегда записывает продолжительность игровой сессии, чтобы игрок мог видеть, сколько времени он проводит за игрой. Также есть возможность "заморозить" аккаунт, т.е. то есть какое-то время пользоваться учетной записью будет невозможно", - поясняет Ниедра.

Трегер утверждает, что лицензированные операторы соблюдают все требования законодательства Латвийской Республики, например, не разрешая несовершеннолетним играть, применяют возможность устанавливать 24-часовые лимиты оборота ставок для клиентов или лимиты суммы ставок, чтобы ограничить игру. Данные клиентов также защищены, что позволяет контролировать, сколько времени и денег они тратят на это развлечение.

После создания Латвийской ассоциации интерактивных азартных игр (LIAB) ее члены подписали Кодекс ответственной игры, который является обязательным для всех членов организации. Для этого операторы должны добровольно внедрять различные инструменты, чтобы сделать игры еще безопаснее.

"Устанавливая ограничения, игрок может определить, сколько он может с комфортом потратить на это развлечение. Также существует тест для самооценки, который позволяет игрокам увидеть, находятся ли они в зоне риска со своими игровыми привычками", - говорит Трегер.

Информация о возможности обращения за помощью также доступна на сайтах операторов, имеющих лицензию в Латвии. У лицензированных операторов также есть собственная служба поддержки, где они могут ответить на вопросы об ответственной игре, найти решения и проконсультировать по интересующим вопросам. В целом, есть ряд пунктов, которые операторы внедрили, чтобы сделать свои услуги более долгосрочными.

Несомненно, есть игроки, которые страдают от патологических проблем с азартными играми. Они не видят в игре развлечение, они не могут вовремя остановиться, а также не могут контролировать свои игровые привычки.

"Как оператор, мы обязаны как можно скорее идентифицировать этого игрока и ограничить его доступ к азартным играм. Чтобы помочь местным лицензированным операторам, Латвийская инспекция по надзору за лотереями и азартными играми создала регистр игроков, которые сами отказались от участия, в который входят лица, которые имеют или могут иметь проблемы с азартными играми, временно запретив игры в латвийских игорных залах, казино или онлайн", - говорит Ниедра.