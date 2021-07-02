На Андрейсале хотят построить семиэтажный апарт-отель

По его словам, проектирование четырех запланированных гостиничных зданий начнется этим летом, а строительство отеля может начаться не ранее конца 2022 года.

"Это будет первая новостройка на Андрейсале, по сути - небольшой квартал, с которого начнется реализация детальной планировки Андрейсалы. В настоящее время планируется построить отель на более чем 300 номеров, но количество номеров может измениться во время проектирования",

- сказал Мазиньш.

Планируется, что апарт-отель не будет классической гостиницей, там можно будет снять номер на более длительный период, например, на пару месяцев или год, пояснил Мазиньш.

В настоящее время возможные инвестиции в гостиничный проект не определены, добавил Мазиньш. Он отметил, что в рамках проекта необходимо будет решить проблему новых транспортных соединений на улице Андрейостас возле улиц Экспорта и Петерсалас, что также повлияет на необходимые инвестиции.

После реконструкции здание береговой станции планируется использовать в основном под офисные помещения, но в нем также будут находиться общественные помещения. Мазиньш добавил, что в центре здания есть большое фойе, которое в будущем можно будет использовать для различных художественных выставок.

Идея проекта была принята строительным управлением города Риги 10 июня, а разрешение на проектирование здания выдано с 14 июня. В настоящее время выполнены условия строительного проектирования.

Эскизный проект зданий апарт-отеля разработан проектным бюро Diānas Zālānes projektu birojs.

Компания Mācību centrs Andrejsala в 2020 году работала с оборотом 166 925 евро и с убытками в 3 958 евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

Предприятие Mācību centrs Andrejsala зарегистрировано в 2005 году, уставный капитал компании составляет 6 740 280 евро. Единственным владельцем предприятия является Jaunrīgas attīstības uzņēmums, а истинным выгодополучателем является сын Айнара Шлесерса Эдвард Шлесерс.

Как сообщалось ранее, на территории Рижского яхт-центра Andrejosta на улице Экспорта 1D и 1E планируется построить новое офисное здание и две гостиницы. Заказчик проекта - ООО Rīgas jahtu centrs Andrejosta, автор проекта - ООО fltadao & lukševics.

На территории планируется строительство двухэтажной гостиницы общей площадью 3635,6 кв.м, шестиэтажного офисного здания класса А общей площадью 8494,7 кв.м. и шестиэтажной гостиницы общей площадью 4602,1 кв.м.