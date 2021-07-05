Лиепайская SEZ планирует приобрести бывшее имущество KVV Liepājas metalurgs

Как сообщили в Лиепайской SEZ, решение принято единогласно.

Они объяснили, что осуществление преимущественного права покупки дает возможность городу и правлению Лиепайской SEZ развивать бывшую территорию KVV Liepājas metalurgs как единое целое, освобождая ее от исторического загрязнения, с совместным управлением, инфраструктурой, где работают инновационные и экологически чистые предприятия. Осуществление преимущественного права покупки определяется статьей 48 Закона о Лиепайской SEZ.

Перед принятием решения правление Лиепайской SEZ заслушало председателя правления SIA Liepāja Steel, владельца оборудования электросталеплавильных печей, который проинформировал правление Лиепайской SEZ о планах компании. Правление Лиепайской SEZ поручило члену правления Лиепайской SEZ Андрису Озолсу и управляющему Лиепайской SEZ начать переговоры с инвесторами.

Решение об использовании преимущественного права покупки было необходимо для того, чтобы Лиепайская SEZ могла и дальше выполнять необходимые функции и создавать новые рабочие места, одновременно предоставляя турецкому инвестору возможность строить современный завод и инвестировать в запланированные проекты, пояснили представители Лиепайской SEZ.

Госсекретарь Министерства экономики и член правления Лиепайской SEZ Эдмунд Валантис, отметил, что решение правления Лиепайской SEZ не препятствует намерениям турецкого инвестора, но открывает больше возможностей для обеспечения эффективного производства в соответствии с потребностями, а не путем адаптации к возможностям, что также соответствует планам по созданию Лиепайского индустриального парка.

Член правления Лиепайской SEZ Андрис Озолс подчеркнул, что с точки зрения защиты инвестиций лучшим решением для снижения рисков является использование преимущественного права покупки, так как это позволит провести тщательную оценку планируемой деятельности компании. Это важно для того, чтобы люди и окружающая среда не пострадали и вместе с этим могли развиваться другие компании, что позволило бы полностью использовать большую территорию бывшего KVV Liepājas metalurgs и создать экологически чистый индустриальный парк с более чем 20 предприятиями.

Самым значительным активом договора купли-продажи является оборудование для электродуговой плавки, установленное в 2011 году. Перед принятием решения правление Лиепайской SEZ заслушало представителя турецкого инвестора и получило юридическую консультацию юридической фирмы Eversheds Sutherland Bitans, чтобы определить дальнейшие действия по налаживанию сотрудничества с дочерней компанией Liepaja Steel, учрежденной турецкой компанией Aslanli Metalurji.

Турецкая компания Aslanli Metalurji приобрела движимое и недвижимое имущество электросталеплавильного комплекса у SIA FeLM. Представители Лиепайской SEZ отметили, что продавец имущества SIA FeLM никогда не скрывал, что его главной задачей было продать недвижимость как можно дороже, а не оценить намерения инвестора.

Перед заключением договора купли-продажи с FeLM на первом заседании в марте этого года Лиепайский край и правление Лиепайской SEZ указали на потенциальные риски и сложности для турецких инвесторов, включая местное планирование и историческое загрязнение.

"Турецкая компания Aslanli Metalurji - важный инвестор. К сожалению, ни государство, ни самоуправление, ни администрация Лиепайской SEZ не имеют в своем распоряжении бизнес-плана компании Aslanli Metalurji или ее дочерней компании Liepāja Steel и даже видения о том, как будет планироваться технология и как планируется использовать обещанные инвестиции в размере 200 млн евро", - рассказали в Лиепайской SEZ.

Они напомнили, что 25 сентября 2019 года правление Лиепайской SEZ при поддержке Кабинета министров приобрело у АО Citadele Banka и SIA Hortus RE 10 объектов недвижимости, в том числе землю, здания, объекты инфраструктуры на территории бывшего KVV Liepājas metalurgs общей площадью 60,6 га, объединив их с существующими земельными участками, принадлежащими самоуправлению, и приступив к реализации общего намерения по созданию Лиепайского индустриального парка площадью 120 га.