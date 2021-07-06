В Курземе в результате ДТП погиб один человек

В результате аварий погиб один человек, пострадали еще 15. Среди пострадавших были один пешеход и четыре велосипедиста.

Вчера, 5 июля, около 11:40 Государственная полиция получила информацию о том, что на шоссе Злекас - Угале в Вентспилсском крае в результате аварии погиб мужчина, сообщила LETA Мадара Шершнева, старший специалист по связям с общественностью и сотрудничеству Курземского регионального управления ГП.

Госполиция возбудила уголовное дело, точные причины происшествия выясняются, но предварительная информация предполагает, что водитель Volvo Transporter врезался в грузовой автомобиль Volvo, пока он стоял на обочине с включенными аварийными сигналами.

В результате аварии погиб водитель Volvo Transporter, также травму получил пассажир автомобиля, он был доставлен в больницу, сообщила Шершнева.

За сутки на дорогах Латвии задержано четыре водителя в состоянии алкогольного опьянения и один водитель под воздействием наркотических веществ. За превышение разрешенной скорости движения оформлено 185 протоколов.