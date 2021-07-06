В Курземе в результате ДТП погиб один человек
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, сообщает Госполиция.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, сообщает Госполиция.
В результате аварий погиб один человек, пострадали еще 15. Среди пострадавших были один пешеход и четыре велосипедиста.
Вчера, 5 июля, около 11:40 Государственная полиция получила информацию о том, что на шоссе Злекас - Угале в Вентспилсском крае в результате аварии погиб мужчина, сообщила LETA Мадара Шершнева, старший специалист по связям с общественностью и сотрудничеству Курземского регионального управления ГП.
Госполиция возбудила уголовное дело, точные причины происшествия выясняются, но предварительная информация предполагает, что водитель Volvo Transporter врезался в грузовой автомобиль Volvo, пока он стоял на обочине с включенными аварийными сигналами.
За сутки на дорогах Латвии задержано четыре водителя в состоянии алкогольного опьянения и один водитель под воздействием наркотических веществ. За превышение разрешенной скорости движения оформлено 185 протоколов.
В целом за прошедшие сутки полиция оформила 358 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.